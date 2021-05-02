Только у Рондона больше хет-триков в РПЛ с 2008 года, чем у Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился хет-триком в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
Иранец оформил уже второй хет-трик в этом сезоне и третий в своей карьере в чемпионате России. С 2008 года в рамках РПЛ только у нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона больше хет-триков (4), чем у Азмуна.
Кроме того, Азмун оформил свой тринадцатый дубль в чемпионате России. С 2008 года только у Артёма Дзюбы (19) и Александра Кержакова (15) больше дублей, чем у иранского форварда.
Конечно, внутриМКАДью удобнее распинаться про Газпром и Миллера, но голы сегодня забивали не они, а Азмун, Дзюба и Малком.
Хотя о чём я? Только московские команды честно и не по юбилеям становятся чемпионами, верно?
Всех болельщиков Зенита с чемпионством!
Конечно, внутриМКАДью удобнее распинаться про Газпром и Миллера, но голы сегодня забивали не они, а Азмун, Дзюба и Малком.
Хотя о чём я? Только московские команды честно и не по юбилеям становятся чемпионами, верно?
Всех болельщиков Зенита с чемпионством!