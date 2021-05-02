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Только у Рондона больше хет-триков в РПЛ с 2008 года, чем у Азмуна

02 мая 2021, 20:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился хет-триком в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

Иранец оформил уже второй хет-трик в этом сезоне и третий в своей карьере в чемпионате России. С 2008 года в рамках РПЛ только у нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона больше хет-триков (4), чем у Азмуна.

Кроме того, Азмун оформил свой тринадцатый дубль в чемпионате России. С 2008 года только у Артёма Дзюбы (19) и Александра Кержакова (15) больше дублей, чем у иранского форварда.

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sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 мая в 22:49, ред.
Ооо!Это твое Мкадное греет душу! Но это не ко мне!А ЛЧ всех рассудит!Удачи в ЛЧ и не нарваться на БРЮГГЕ! Кстати и я уверен что Вы как адекватный человек вернули бы тот Зенит с Шавой Денисовым то есть со своими воспитанниками!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
02 мая в 22:12
И в чём оно картонное? Вынесли всех претендентов на еврокубки, больше всех забили, меньше всех пропустили.
Конечно, внутриМКАДью удобнее распинаться про Газпром и Миллера, но голы сегодня забивали не они, а Азмун, Дзюба и Малком.
Хотя о чём я? Только московские команды честно и не по юбилеям становятся чемпионами, верно?
Всех болельщиков Зенита с чемпионством!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
02 мая в 21:06
Азмуну нужно в другой чемпионат!!!Перерос он РПЛ
ДСА
ДСА
02 мая в 20:56
Рекордсмена не сменят, вряд ли он останется в Зените.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 мая в 20:45
Картонного чемпионства)))
STVA 1
STVA 1
02 мая в 20:44
Рондон щас никакой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 20:36
Азмун творит историю...
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