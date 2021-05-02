Только у Рондона больше хет-триков в РПЛ с 2008 года, чем у Азмуна

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02 мая 2021, 20:34

Нападающий «Зенита» отметился хет-триком в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

Иранец оформил уже второй хет-трик в этом сезоне и третий в своей карьере в чемпионате России. С 2008 года в рамках РПЛ только у нападающего ЦСКА больше хет-триков (4), чем у Азмуна.

Кроме того, Азмун оформил свой тринадцатый дубль в чемпионате России. С 2008 года только у (19) и (15) больше дублей, чем у иранского форварда.