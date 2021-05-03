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Новым тренером «Спартака» станет иностранный специалист

03 мая 2021, 19:32

Сегодня, 3 мая, в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером. Директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов рассказал, что новым наставником команды станет иностранный специалист.

«Спартак» ведет переговоры с тренером-иностранцем. Он изучает команду. Больше подробностей не скажу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
04 мая в 07:37
Да ладно??? 😂😂😂
бибра
бибра
04 мая в 07:19
Массимо верим
112910415
112910415
04 мая в 06:15
ждём продолжения, однако
djo11
djo11
04 мая в 01:09
бред какой то спартак и так вытянули на места которые он не заслуживает. это цска надо думать кого приглашать, чемпионства все равно никому не видать кроме зенита, пока у них газ наконец не отберут и не отдадут народу, который бедствует пока игроки зенита на этот газ покупают себе машины квартиры возможно и яхты и виллы. когда же это все закончится и игроки начнут получать адекватную зарплату, ведь один игрок в день получает столько сколько рабочий за всю жизнь не заработает, все это видят и считают нормальным. грядет бунт я думаю и что то типо революции, думаю это не избежно. нельзя так сильно разбивать людей на классы и делать такие разницы сумашедшие в зарплатах. одним еле на еду и квартплату хватает, а другие жируют и меняют машины и квартиры как перчатки, это не дело господа и добром это все равно не кончится, вопрос времени
Spartach from kg
Spartach from kg ответ За наших (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая в 01:04
Завидно тебе
Бен Зопилой
Бен Зопилой
04 мая в 00:33, ред.
Спартаку нужен ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ тренер!
По крайней мере, харизматичный и создающий серьезный имидж.
А это... которое сейчас на бровки прыгает... ну такое себе.
Только усики наклеить осталось характерные. И чёлку набок. И полный яволь...
berda2003
berda2003
03 мая в 22:41
башкир бежавший от красных за границу...
mortid
mortid
03 мая в 22:38
Ждём Мостового с "полными вёдрами 62а".
KLINSI
KLINSI
03 мая в 22:38
Ну если Зарема оседлала вислоухих, то иностранец точно Бикеич.
CSKA2012
CSKA2012
03 мая в 22:31
Прикольно было бы Моуриньо увидеть в нашем чемпионате)
mor57
mor57
03 мая в 22:07
пенсионеры масквы всё оплатят..
eleven LC
eleven LC
03 мая в 21:52
Моуринью?
SAFqwer
SAFqwer
03 мая в 21:41
Жардим, но вряд ли согласится, свинина нынче некачественная пошла...
SAFqwer
SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
03 мая в 21:40
Слуцкий побольше двух месяцев в халл сити проработал, если что...
Шуnя771
Шуnя771
03 мая в 21:12
Новый иностранный тренер часом не на мове общаться будет?))
Alexnvr
Alexnvr
03 мая в 21:05
Неужели Гвардиолу уговорили?)
DXTK
DXTK
03 мая в 20:54
видимо очередной физрук- свинопас..........
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
03 мая в 20:51
Маур придёт
13 RUS
13 RUS
03 мая в 20:41
Мостовой опять обиду пустил
kts99
kts99
03 мая в 20:28
Ненадолго
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
03 мая в 20:23
ANATOLY KANDAUROV, АЕК и Бари это 3?! Забавная математика!)))
И к слову, Слуцкий за тот же временной отрезок сменил 5 команд, в Халл Сити, так же как и Каррера в Бари, он и 2 месяцев не проработал, но это не помешало ему в текущем сезоне дважды обыграть и коней и бомжей в ЧР!!!
ЧиП
ЧиП
03 мая в 20:23
Может Каррера.?!
Когда Антоху сватали обратно, мало кто принимал это за чистую монету. ⚽🏆🏅
протон1
протон1
03 мая в 20:23
спартаку желаю серебра. и хорошего специалиста мастера а не физрука. вперед спартак
волгодон 2
волгодон 2
03 мая в 20:18
неужели переводчик?
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:16
Кто бы сомневался!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
03 мая в 20:12
Сегодня все главные новости (в моб версии) на сайте - исключительно про Спартак.... Это к тому, что только вчера у нас объявлен чемпион, а сегодня о нем никто не пишет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Верг (раскрыть)
03 мая в 20:07
Его уже после Спартака из третьего клуба гонят.
Верг
Верг
03 мая в 20:05
Каррера из барри как раз уволили!
Bom Bom
Bom Bom
03 мая в 19:53
Ставлю на Моуриньо, если честно
Некакойшенко
Некакойшенко
03 мая в 19:48
Буду этому только рад. Главное чтоб работать не мешали.
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