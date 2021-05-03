Новым тренером «Спартака» станет иностранный специалист

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03 мая 2021, 19:32

Сегодня, 3 мая, в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером. Директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов рассказал, что новым наставником команды станет иностранный специалист.