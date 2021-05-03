Новым тренером «Спартака» станет иностранный специалист

Сегодня, 3 мая, в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером. Директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов рассказал, что новым наставником команды станет иностранный специалист.
«Спартак» ведет переговоры с тренером-иностранцем. Он изучает команду. Больше подробностей не скажу.
По крайней мере, харизматичный и создающий серьезный имидж.
А это... которое сейчас на бровки прыгает... ну такое себе.
Только усики наклеить осталось характерные. И чёлку набок. И полный яволь...
По крайней мере, харизматичный и создающий серьезный имидж.
А это... которое сейчас на бровки прыгает... ну такое себе.
Только усики наклеить осталось характерные. И чёлку набок. И полный яволь...
И к слову, Слуцкий за тот же временной отрезок сменил 5 команд, в Халл Сити, так же как и Каррера в Бари, он и 2 месяцев не проработал, но это не помешало ему в текущем сезоне дважды обыграть и коней и бомжей в ЧР!!!
И к слову, Слуцкий за тот же временной отрезок сменил 5 команд, в Халл Сити, так же как и Каррера в Бари, он и 2 месяцев не проработал, но это не помешало ему в текущем сезоне дважды обыграть и коней и бомжей в ЧР!!!
Когда Антоху сватали обратно, мало кто принимал это за чистую монету. ⚽🏆🏅
Когда Антоху сватали обратно, мало кто принимал это за чистую монету. ⚽🏆🏅