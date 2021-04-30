Агент Лахтер: «Жардим — оптимальный вариант для „Спартака“»

Известный агент Дэннис Лахтер считает, что бывший главный тренер «Монако» мог бы возглавить «Спартак».

Оптимальный кандидат для «Спартака»? Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака», и если клубу он интересен, могу его привести.

Сколько денег Жардим захочет от «Спартака»? Он отказался ехать за семь миллионов в Катар, хотя проект с учетом чемпионата мира-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги.