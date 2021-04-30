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Агент Лахтер: «Жардим — оптимальный вариант для „Спартака“»

30 апреля 2021, 11:05

Известный агент Дэннис Лахтер считает, что бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим мог бы возглавить «Спартак».

Оптимальный кандидат для «Спартака»? Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака», и если клубу он интересен, могу его привести.

Сколько денег Жардим захочет от «Спартака»? Он отказался ехать за семь миллионов в Катар, хотя проект с учетом чемпионата мира-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
30 апреля в 18:06
РОналдУ к нам не поедет , епт.......
particular
particular
30 апреля в 17:52, ред.
Видимо, пока у оптимального Жардима тяга заработать превышает желание работать... Иначе, такая оптимальность не сидела бы без работы 😉
cska1948
cska1948
30 апреля в 17:34
"...Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить...."
----------------------
Такие Федуну не нужны! Он сам привык "кого угодно на место поставить".
альсато
альсато
30 апреля в 16:30
"голодных и без работы" у нас самих до хрена!)))))
ЧиП
ЧиП
30 апреля в 16:25
Пятак💶?! 🤑🤯😳😬
2,5🍋💶, остальное по результатам.
Пусть покажет чего он стоит.
За адекватность
За адекватность
30 апреля в 15:04
"Жардим смотрит игры «Спартака», и если клубу он интересен, могу его привести." Ну ясень красень. Полагаю личку в контракте Жардиму придется положить не хилую, дабы он согласился, но и главное себя думаю господин Лахтер не обидит. Ну а ежели со спортивной стороны, то посмотреть на Жардима в РПЛ было бы как минимум интересно. Как обычно личное мнение.
13 RUS
13 RUS
30 апреля в 13:36
Федун стал более известен после выплат Газизову
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
30 апреля в 13:32
Тут скорее желание заработать самого Лахтера.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
30 апреля в 13:31
Сначала надо определиться, кто Федун для Спартака и нужна ли Спартаку такая помощь. Потом решать остальные вопросы.
Остапчук 67
Остапчук 67
30 апреля в 12:50
Это слух, скорее всего.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ stanichnik (раскрыть)
30 апреля в 12:43
    galem72
    galem72
    30 апреля в 12:43
    Жардим неплохо возился с ноунеймами в Монако, построил там быструю и в меру атакующую команду.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    30 апреля в 12:42
    Лучшие варианты для спартака Ледяхов, Шалимов или Юран.
    Союзник противников
    Союзник противников
    30 апреля в 12:38
    Блин,какой орёл! А в последние два года в "Монако" ни одного "достоинства" из перечисленным в упор видно не было...Но для "Спартака" подходит-один яркий взлёт,и забвение...А так-яркий,наглый,борзый,хамоватый,самовлюблённый-всё подходит!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    30 апреля в 12:12
    Жардим тоже будет скакать на бровке?
    Gelious
    Gelious
    30 апреля в 12:10
    На самом деле Жардим вполне. Можно дать шанс
    makkie
    makkie
    30 апреля в 12:08
    Этот Лахтер случаем не агент Жардима?
    Не хотелось бы снова наблюдать агентские игры внутри Спартака - до добра это не доводит!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    30 апреля в 12:05
    Думаю Жардим оскорбится этим предложением.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    30 апреля в 11:52
    для Спартака лучше варианта чем Леонарду Жардим и не придумаешь, Зарима твой выход!
    dzvinka
    dzvinka
    30 апреля в 11:43
    Жардиму нужен Спартак, как лошади пятое копыто)))
    stanichnik
    stanichnik
    30 апреля в 11:33
    Если не очередная утка, то в случае выхода Спартака в в ЛЧ вероятность приезда Жардима в Москву увеличится.
    доктоР7
    доктоР7
    30 апреля в 11:21
    Если он придёт, будет очень интересно! Но навряд ли он придёт,какой интерес ему тренировать команду из чемпионата, не входящего в топ-5 лиг Европы.
    safari-05
    safari-05
    30 апреля в 11:20
    Было бы неплохо
    VeniaminS
    VeniaminS
    30 апреля в 11:11
    Меняем как перчатки
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