В «Спартаке» сообщили о переговорах с новым главным тренером

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03 мая 2021, 19:02

точно не будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне.

Директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов сообщил, что «красно-белые» определились с кандидатурой нового главного тренера. «Спартак» уже начал переговоры со специалистом. Имя нового наставника прессе ещё неизвестно.