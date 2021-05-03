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В «Спартаке» сообщили о переговорах с новым главным тренером

03 мая 2021, 19:02

Доменико Тедеско точно не будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне.

Директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов сообщил, что «красно-белые» определились с кандидатурой нового главного тренера. «Спартак» уже начал переговоры со специалистом. Имя нового наставника прессе ещё неизвестно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 мая в 05:19
В секрете держат типа не сглазили.
mor57
mor57
03 мая в 22:41
адекватный в хлев не пойдет..
протон1
протон1
03 мая в 20:24
хотелось бы какого нить англ топ тренера. почти все были у нас . только англ тренеров не было.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 мая в 20:20
И кстати.. Не разу не болел за КБ... Не сложно для тебя это понять? Ведь уже говорил🤣🤣🤣
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 мая в 20:19
    311
    311
    03 мая в 19:53
    А у Де Зеува есть тренерская лицензия?)
    alexgurzan
    alexgurzan ответ ArtemBzdn (раскрыть)
    03 мая в 19:36
    Добрый день.
    У вас был включён режим инкогнито. Активация происходит при нажатии на знак маски в поле ввода комментария.
    Что бы случайно не цеплять кнопку если вы ей не пользуетесь, перейдите по ссылке и снимите флажок с элемента "Режим инкогнито".
    https://www.soccer.ru/off
    Блоссия
    Блоссия
    03 мая в 19:35
    Ну насчет "неизвестно прессе" даже странно слышать. Им все известно даже когда руководству Спартака неизвестно)))
    Futurista
    Futurista ответ Брулин (раскрыть)
    03 мая в 19:34
    Rheinfall
    Rheinfall
    03 мая в 19:28
    Очень надеюсь что не Фонсека из Ромы будет следующим гл тренером команды , так себе тренер.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    03 мая в 19:27
    Если это топ, то нас ждет усиление состава...ведь не случайно Салихова только сейчас вошла в совет директоров...
    Hryak Shashlyk
    Hryak Shashlyk
    03 мая в 19:25, ред.
    На самом деле выбор очень большой, Шалимов, Аленичев, Ледяхов, Юран или Тихонов. Все работали в РПЛ. Всех погнали вон. Так что им не привыкать.
    timoha0407
    timoha0407
    03 мая в 19:23
    Кике Ситьен,чекайте!
    ошалевший
    ошалевший ответ cska1948 (раскрыть)
    03 мая в 19:22
    очки потерял? перечитай кому не известно
    Shustriy
    Shustriy
    03 мая в 19:22
    Фамилия слишком известная, это Гунько.
    За адекватность
    За адекватность ответ particular (раскрыть)
    03 мая в 19:20
    Приветствую уважаемый!
    Ironigor
    Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
    03 мая в 19:19
    ЕЩЁ КАК !!! УТКАНОБЕЛЬ ☝😜😂😂
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    03 мая в 19:19
    Здравствуйте. Подскажите, вчера у меня было 3 комментария: и под ним только "Аноним" и больше ничего Обычно всегда: Редактирование - Ответить - Удалить - Аноним и кол-во лайков.
    А здесь ни лайков не видно, ничего. Сегодня опять нормально, но вчерашние комменты так и остались в необычном формате. Конечно не важно, просто для интереса.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Брулин (раскрыть)
    03 мая в 19:16
    Да, отправят и вы её получите.
    particular
    particular
    03 мая в 19:15
    Бег впереди паровоза окрыляет Фетисова, а состояние недержания исторгает из него всё нужное и не очень...
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ stanichnik (раскрыть)
    03 мая в 19:15
    и как всегда это будет желание выдать за правду, очередную утку.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
    03 мая в 19:13
      Ironigor
      Ironigor ответ Рязань 062 (раскрыть)
      03 мая в 19:12
      Он сейчас занимается улучшением работы радиостанции, ему вообще не до Спартака, он и не знает о наличие такого клуба.
      d_fincher
      d_fincher
      03 мая в 19:12
      "Пресса" уже имен 20 назвала. И сотни статей написали. А в итоге получается, что главный тренер совершено другой человек. "Пресса" делала себе хайп, надоедая с "новостями" о Спартаке.
      stanichnik
      stanichnik
      03 мая в 19:11
      Как бы не старался Антон Фетисов скрывать имя возможного нового Главного тренера московского Спартака, но уже завтра, а может даже раньше, наш всё знающий в отечественном футболе инсайдер Нобель Арустамян выдаст эту страшную тайну.
      Рязань 062
      Рязань 062
      03 мая в 19:10
      источник сообщает что это Моуриньо....
      proezd2
      proezd2
      03 мая в 19:09
      Тупее нельзя придумать новость.хехе
      Futurista
      Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
      03 мая в 19:08, ред.
      Тем кому надо определяться - известно...
      cska1948
      cska1948
      03 мая в 19:07
      Как можно определится с кандидатурой нового тренера имя которого неизвестно?
      Bom Bom
      Bom Bom
      03 мая в 19:07
      Фонсеку давайте) Он в Роме такую игру в обороне поставил - красотища, каждый матч по нескольку привозов. Имея под рукой таких исполнителей, как Маслов, Кутепов и Гапонов, тренер покажет невиданный доселе уровень.
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