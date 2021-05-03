В «Спартаке» сообщили о переговорах с новым главным тренером

Доменико Тедеско точно не будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне.
Директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов сообщил, что «красно-белые» определились с кандидатурой нового главного тренера. «Спартак» уже начал переговоры со специалистом. Имя нового наставника прессе ещё неизвестно.
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У вас был включён режим инкогнито. Активация происходит при нажатии на знак маски в поле ввода комментария.
Что бы случайно не цеплять кнопку если вы ей не пользуетесь, перейдите по ссылке и снимите флажок с элемента "Режим инкогнито".
https://www.soccer.ru/off
А здесь ни лайков не видно, ничего. Сегодня опять нормально, но вчерашние комменты так и остались в необычном формате. Конечно не важно, просто для интереса.
А здесь ни лайков не видно, ничего. Сегодня опять нормально, но вчерашние комменты так и остались в необычном формате. Конечно не важно, просто для интереса.