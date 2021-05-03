Уткин заявил, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Барселоны»

1620060223

03 мая 2021, 19:43

Известный комментатор, блогер и футбольный эксперт Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что «Спартак» начал переговоры с иностранным специалистом, который должен будет возглавить московский клуб этим летом.

Ну что? Старый друг в «Спартаке»?

Напомним, что Кике Сетьен работал в «Барселоне» в 2020 году, однако был уволен уже через 8 месяцев.