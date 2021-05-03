Уткин заявил, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Барселоны»

Известный комментатор, блогер и футбольный эксперт Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что «Спартак» начал переговоры с иностранным специалистом, который должен будет возглавить московский клуб этим летом.
Ну что? Старый друг Кике Сетьен в «Спартаке»?
Напомним, что Кике Сетьен работал в «Барселоне» в 2020 году, однако был уволен уже через 8 месяцев.
Федун через 8 месяцев назовет его сбитым летчиком?
Федун через 8 месяцев назовет его сбитым летчиком?
Мне кажется, будет кто-то другой - СМИ вон Руди Гарсию упоминают. До этого был Жардим.
Мне кажется, будет кто-то другой - СМИ вон Руди Гарсию упоминают. До этого был Жардим.