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Уткин заявил, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Барселоны»

03 мая 2021, 19:43

Известный комментатор, блогер и футбольный эксперт Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что «Спартак» начал переговоры с иностранным специалистом, который должен будет возглавить московский клуб этим летом.

Ну что? Старый друг Кике Сетьен в «Спартаке»?

Напомним, что Кике Сетьен работал в «Барселоне» в 2020 году, однако был уволен уже через 8 месяцев.

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Владимир Бритиков
Владимир Бритиков ответ протон1 (раскрыть)
05 мая в 15:29
Хуже.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 мая в 11:48
Напомним, что Кике Сетьен работал в «Барселоне» в 2020 году, однако был уволен уже через 8 месяцев.
Федун через 8 месяцев назовет его сбитым летчиком?
112910415
112910415
04 мая в 06:13
промахнулся, по-видимому
КЭТиК
КЭТиК
03 мая в 20:41
Денег у Спартака нереально много судя по всему .
протон1
протон1
03 мая в 20:28
впервые слышу такого тренера. физ рук что ли
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:14
Нет,я больше доверяю официальному представителю "Спартака"!
311
311
03 мая в 19:59
В Спартаке он и 8 месяцев не продержится!)
Bom Bom
Bom Bom
03 мая в 19:58
Думал, Уткин на Вальверде намекает)
makkie
makkie
03 мая в 19:49
Сетьена нам зимой сватали, в итоге Тедеско остался.
Мне кажется, будет кто-то другой - СМИ вон Руди Гарсию упоминают. До этого был Жардим.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
03 мая в 19:44
Опять протухший гамбургер сожрал.
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