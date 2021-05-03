Эдуар Менди: «В следующем сезоне Вернер и Хаверц будут играть лучше»

Голкипер «Челси» выразил уверенность, что нападающий и полузащитник в скором времени найдут свою игру в составе «синих».

Это очень хорошие игроки. Это молодые игроки, и они впервые переехали в другую страну. Думаю, им потребовалась пара месяцев, чтобы освоиться и понять АПЛ , но я вижу их ежедневно и знаю, насколько они хороши.

В следующем сезоне, я уверен на сто процентов, Тимо и Кай будут играть намного лучше. Даже в этом году мы видим их хорошие показатели, и эти игроки важны для нас. Такие игры, какая была у нас в субботу [против «Фулхэма»], по-настоящему укрепляют их уверенность в себе.