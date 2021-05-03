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Эдуар Менди: «В следующем сезоне Вернер и Хаверц будут играть лучше»

03 мая 2021, 20:57

Голкипер «Челси» Эдуар Менди выразил уверенность, что нападающий Тимо Вернер и полузащитник Кай Хаверц в скором времени найдут свою игру в составе «синих».

Это очень хорошие игроки. Это молодые игроки, и они впервые переехали в другую страну. Думаю, им потребовалась пара месяцев, чтобы освоиться и понять АПЛ, но я вижу их ежедневно и знаю, насколько они хороши.

В следующем сезоне, я уверен на сто процентов, Тимо и Кай будут играть намного лучше. Даже в этом году мы видим их хорошие показатели, и эти игроки важны для нас. Такие игры, какая была у нас в субботу [против «Фулхэма»], по-настоящему укрепляют их уверенность в себе.

Напомним, что Хаверц отметился дублем в ворота «Фулхэма», а Вернер отдал результативную передачу.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
03 мая в 21:16
Посмотрим что будет в следующем сезоне... А так это просто слова.
drug01
drug01
03 мая в 21:01
Желаем удачи
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