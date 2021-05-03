ГлавнаяНовости

Моратти посоветовал «Интеру» подписать Канте

03 мая 2021, 17:45

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти ответил на вопрос о том, кого должен подписать миланский клуб, чтобы стать конкурентоспособным на европейской арене.

Я думаю, что у Нголо Канте есть всё, чтобы «Интер» стал ещё сильнее. Мы подписали Уэсли Снейдера, даже несмотря на то, что у нас уже была сплочённая команда, но с ним мы стали исключительными. То же самое касается и Канте. Но я говорю это как фанат, и его будет сложно подписать.

Напомним, что Канте перешёл в «Челси» в 2016 году. Тогда «синими» руководил нынешний наставник «Интера» Антонио Конте.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ dimagas2 (раскрыть)
03 мая в 19:49, ред.
когда Интер покупал Лукаку, они сразу заплатили за него, а Икарду был отдан в аренду, ПСЖ его выкупила по окончанию того сезона
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
03 мая в 19:04
Не 70,а 10 или 15, это все от продажи Икарди в ПэСэЖэ.
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
03 мая в 18:57
ну на лукаку же 70 нашли
juvenale
juvenale
03 мая в 18:57
ага а еще Холланда
inter 03
inter 03 ответ dimagas2 (раскрыть)
03 мая в 18:43
сегодня у многих клубов нет миллионов и что всему веной пандемия
ДСА
ДСА
03 мая в 18:34
За процент любого можно рекомендовать.
dimagas2
dimagas2
03 мая в 17:51
У этих бедняков 25 млн за Алонсо нет))Какой Канте,смешно)))
drug01
drug01
03 мая в 17:49
Надо решиться
drug01
drug01
03 мая в 17:48
Надо подумать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100