Моратти посоветовал «Интеру» подписать Канте

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03 мая 2021, 17:45

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти ответил на вопрос о том, кого должен подписать миланский клуб, чтобы стать конкурентоспособным на европейской арене.

Я думаю, что у Нголо Канте есть всё, чтобы «Интер» стал ещё сильнее. Мы подписали Уэсли Снейдера, даже несмотря на то, что у нас уже была сплочённая команда, но с ним мы стали исключительными. То же самое касается и Канте. Но я говорю это как фанат, и его будет сложно подписать.

Напомним, что Канте перешёл в «Челси» в 2016 году. Тогда «синими» руководил нынешний наставник «Интера» Антонио Конте.