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Гвардиола: «Ответные полуфинальные матчи всегда трудные»

03 мая 2021, 18:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первой встрече «горожане» одержали гостевую победу со счётом 2:1.

ПСЖ — выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это не трудно.

Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать — выиграть матч. Так всегда было. Финал — это уже совершенно другая история.

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Брулин
Брулин
03 мая в 18:31, ред.
Гвардиола в месте с Зинченко должен брать ЛЧ! Два трофея уже есть в этом сегоне! Дело за третим!
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