«Поклонись мне». Лукаку вступил в перепалку с Ибрагимовичем в соцсетях

Нападающий «Интера» в соцсетях отпустил несколько колких фраз в адрес форварда «Милана» .

История берёт своё начало в феврале прошлого года, когда «Интер» обыграл «Милан» со счётом 4:2, а бельгиец отметился забитым голом на 93-й минуте встречи. Тогда Лукаку написал в соцсетях:

there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ

Через восемь месяцев «Милан» обыграл «Интер» со счётом 2:1. Лукаку забил гол, а Ибрагимович отметился дублем. Швед не упустил возможность ответить своему бывшему партнёру по «Манчестер Юнайтед»:

После этого у игроков произошёл конфликт во время миланского дерби в январе этого года.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz

Вчера «Интер» досрочно выиграл чемпионство в Серии А. По этому случаю Лукаку не упустил возможность снова ответить Ибрагимовичу, написав в твиттере:

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp