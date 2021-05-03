«Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС. Клуб снова потроллил соперника

«Спартак» отреагировал на обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «красно-белых» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ.
Пресс-служба клуба разместила фото с изображением смеющихся Доменико Тедеско, Джордана Ларссона и Алекса Крала.
https://t.co/3l0zjNmx3Q pic.twitter.com/oeXTWYwUgi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021
К счастью не все болелы Спартака разделяют этот тивит ....как правильный.
А тебе посоветую не лить грязь а найти правду без оскорблений друг друга....
К счастью не все болелы Спартака разделяют этот тивит ....как правильный.
А тебе посоветую не лить грязь а найти правду без оскорблений друг друга....
Например, высказывание о свинье, как я понимаю, выражает некое отрицательное человеческое качество, характеризующееся нелюбовью к порядку, игнорированием каких-то принятых этикетных устоев, нечистоплотностью в широком смысле. Заменить данную фразу можно на "свинство везде и всюду остаётся свинством".
Например, высказывание о свинье, как я понимаю, выражает некое отрицательное человеческое качество, характеризующееся нелюбовью к порядку, игнорированием каких-то принятых этикетных устоев, нечистоплотностью в широком смысле. Заменить данную фразу можно на "свинство везде и всюду остаётся свинством".
Раз так припекло,значит все правильно !
Раз так припекло,значит все правильно !