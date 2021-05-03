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«Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС. Клуб снова потроллил соперника

03 мая 2021, 09:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» отреагировал на обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «красно-белых» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ.

Пресс-служба клуба разместила фото с изображением смеющихся Доменико Тедеско, Джордана Ларссона и Алекса Крала.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
04 мая в 16:34, ред.
Я спартаковский болельщик,но мне категорически не нравится,что кто то от имени Спартака позволяет себе унижать соперника.Я не про"Как дела,конюшня?", я про твит с роликом из видеоигры. Провалов в игре была и нас полна коробочка.ЦСКА-враг,но враг,достойный уважения.В отличии от того же зенита.
112910415
112910415
04 мая в 09:57
надо бы сосредоточиться на основной работе !
KLINSI
KLINSI
03 мая в 22:27
Тёмненький в центре наверное так сильно "хрюкнул", что у того который слева слёзы потекли. От того и нос зажал.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
03 мая в 17:26
Ты из тех кто так же живет принципом унизить и оскорбить команду и болел соперников....а соответственно такое же быдло!
К счастью не все болелы Спартака разделяют этот тивит ....как правильный.
А тебе посоветую не лить грязь а найти правду без оскорблений друг друга....
nikot
nikot ответ spartach n1 (раскрыть)
03 мая в 14:52
Так они и матчи развели,кому бы интересен был матч зенита,если бы параллельно играл Спартак!
Puni
Puni
03 мая в 13:39
Наверно в Спартаке решили, что старые фанаты никуда не денутся, и надо набирать фанатов среди школоты. Кроме неокрепших умов школьников, кто вообще в состоянии оценить такой троллинг?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
03 мая в 13:37
Часто ли в этом веке Спартак Оказывается выше ЦСКА в турнирной таблице? Простим им их нечаянную радость.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 мая в 12:34, ред.
О чем говорит высказывание "Свинья она и в Африке свинья?"
Например, высказывание о свинье, как я понимаю, выражает некое отрицательное человеческое качество, характеризующееся нелюбовью к порядку, игнорированием каких-то принятых этикетных устоев, нечистоплотностью в широком смысле. Заменить данную фразу можно на "свинство везде и всюду остаётся свинством".
Ванечка
Ванечка
03 мая в 12:26
Делать им больше нечего
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 мая в 11:40
Ну почему же,есть и "убогость шутки"...Давно известно :"Может ли остроумие быть признаком ума? Ответ :Да,если отсутствуют другие признаки...".
Рязань 062
Рязань 062
03 мая в 11:31
смех без причины-признак ....дальше все знают.
cska1948
cska1948
03 мая в 11:18
Интересно, как они будут улыбаться, когда Комитет по этике выпишет СпаМу штраф на кругленькую сумму.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Союзник противников (раскрыть)
03 мая в 11:18
вот с этим согласен... как говорится , молчание-золото. не стоит уподобляться безграмотным чинушам клуба, которые думают что их команда это гений от футбола. лучше молча сносить бессвязную болтовню героев. пусть тешут себя победой над ЦСКА, после того как 8 лет не могли выиграть у нас. посоветую даже занести всю эту переписку фетисова и К в музей спартака...
True Story
True Story
03 мая в 11:16
За рецидив можно и пару очков снять с красно-белых, чтоб спустились с небес на землю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
03 мая в 11:16
А разве убогость и шутки это одно и тоже?
SAFqwer
SAFqwer
03 мая в 11:15
С каждым днём разочаровываешься в нашем "футболе", которого как такового не было и нет, увы реалии РПЛ сегодня таковы!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
03 мая в 10:59
"Работайте,братья"...А орешкинцы уже внутренне понимают,что их место в этом сезоне-седьмое.Окончательно.Поэтому богатые дяди побежали жаловаться на убогие уколы других "ВИПов",а паства схлестнулась в спорах-кто виноват в неуспешном выступлении :Ханчарэнка,или Олич."Дать доработать надо было!",-кричат одни..."Не тренер!",-другие.А тут кризис управления и смерть прошлого организма.
NbKA555
NbKA555
03 мая в 10:57
Стремно...Х....й занимаются
n272nm
n272nm
03 мая в 10:55, ред.
Я представляю, как стыдно сейчас нормальным болельщикам Спартака! Очевидно, что Спартак ведет себя по-свински. Спартак выиграл дерби, причем с помощью очевидной судейской ошибки. Удаления Ахметова быть не должно. Победа была минимальной. То что в ЦСКА сейчас проблемы и кризис, никак не оправдывает Спартак. У меня такое ощущение, что твиттером Спартака занимается эталонный идиот. который попутал берега и оборзел в атаке. Никакому другому внятному объяснению эти твитты не поддаются.
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 10:53, ред.
Бабайкин с Орешкиным неправы,надо дать руководству "Спартака" в полной мере ощутить свой миг успеха и отпраздновать это.Просто подождём отборов ЛЧ и будем иметь прекрасную возможность повеселиться ответно.А "жалиться" на шутки кампутирно-детсадовского уровня само по себе смешно...
nikoladolgov
nikoladolgov
03 мая в 10:52, ред.
Свиньи против коней ...
spartach n1
spartach n1
03 мая в 10:49, ред.
Спартак коней затроллил,и все сразу же забыли про чемпионство Зенита !))
ABir
ABir
03 мая в 10:45
И одним, и другим пора отвлечься от словесной перепалки, и сосредоточиться на подготовке к заключительным решающим матчам чемпионата
Mustаng
Mustаng
03 мая в 10:43
    spartach n1
    spartach n1
    03 мая в 10:39
      Futurista
      Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
      03 мая в 10:33
      Постараемся)...а там как получится...
      Captain Marvel
      Captain Marvel
      03 мая в 10:32
      А смеются они над нырком Соболева в моменте с удалением.
      Comentarios
      Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
      03 мая в 10:32
      Вы ничейку хоть сгоняйте седня
      Futurista
      Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
      03 мая в 10:31
      Это разве против Спартака?)...скорее против тех с кем кони после Спартака играют...Спартаку уже не интересен ЦСКА...
      spartach n1
      spartach n1
      03 мая в 10:29
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