«Спартак»: «Перевод нашей фразы в адрес ЦСКА: „Официально! Вы — отстой“»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «красно-белых» после дерби в РПЛ .

Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы (It's official. You suck — прим.): «Официально! Вы — отстой».

Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА , как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.