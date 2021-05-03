«Спартак»: «Перевод нашей фразы в адрес ЦСКА: „Официально! Вы — отстой“»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «красно-белых» после дерби в РПЛ.
Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы (It's official. You suck — прим.): «Официально! Вы — отстой».
Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.
По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА.
Подобные выражения допустимы в дружеской попойке обеих команд, но выносить на всеобщее лицезрение подобные прения недопустимо - слишком разный уровень понимания и увлечений читательской и болельщицкой аудитории, некоторые, в силу ненужности или других причин, не то, что точного перевода с английского не знают, но вообще и самого языка.. (при этом находясь в статусе порядочных граждан)
В общем гнильцой запахло и мне как болельщику Спартака (с 5-ти лет) тобишь стажем 56,6 лет, ну никак не нравиться этот словесный понос...
Можно быть ортодоксальным к ЦСКА, ненавидеть коней, сойтись на лужайке и помириться, но выносить на всеобщее обозрение неэтичные выражения, в лучшем случае, а прямо говоря, в моем разумении, оскорбительные, это крайне неуважительно по отношению не только к армейскому клубу и его болельщиков, но и к футбольной Истории русской земли в целом.
Всё было между нами и арматура и цепи и биты, но слово иногда ранит сильнее...
ЦСКА, даже как "враг" достоин Уважения!
Мне искренне жаль и неприятно за складывающуюся ситуацию в данной словесности, от себя лично приношу извинения всем армейским болельщикам!
Подобные выражения допустимы в дружеской попойке обеих команд, но выносить на всеобщее лицезрение подобные прения недопустимо - слишком разный уровень понимания и увлечений читательской и болельщицкой аудитории, некоторые, в силу ненужности или других причин, не то, что точного перевода с английского не знают, но вообще и самого языка.. (при этом находясь в статусе порядочных граждан)
В общем гнильцой запахло и мне как болельщику Спартака (с 5-ти лет) тобишь стажем 56,6 лет, ну никак не нравиться этот словесный понос...
Можно быть ортодоксальным к ЦСКА, ненавидеть коней, сойтись на лужайке и помириться, но выносить на всеобщее обозрение неэтичные выражения, в лучшем случае, а прямо говоря, в моем разумении, оскорбительные, это крайне неуважительно по отношению не только к армейскому клубу и его болельщиков, но и к футбольной Истории русской земли в целом.
Всё было между нами и арматура и цепи и биты, но слово иногда ранит сильнее...
ЦСКА, даже как "враг" достоин Уважения!
Мне искренне жаль и неприятно за складывающуюся ситуацию в данной словесности, от себя лично приношу извинения всем армейским болельщикам!