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«Спартак»: «Перевод нашей фразы в адрес ЦСКА: „Официально! Вы — отстой“»

03 мая 2021, 10:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «красно-белых» после дерби в РПЛ.

Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы (It's official. You suck — прим.): «Официально! Вы — отстой».

Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.

По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 09:48
молчание -золото !
как-то у нас с золотом не очень
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая в 22:48
Всё взаимно дружище 👍✌🙋‍♂️
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая в 22:10
Очень даже удручён сея действиями . И возмущаюсь вместе с вами. Мне это всё тоже чуждо и не приемлю сея действа !!! Но есть одно очень для меня приятственное деяния нашего главы города , у нас начали с ценра улицы и проспект Мира ,дублировать старыми русскими названиями и пишут на старо русском. Хотя живу в Осетии и мне будучи осетином очень приятно, чем чуждые для России а'нглиские переводы. Силы добра должны Победить !!! Всем Добра !!!
DAD81
DAD81
03 мая в 20:47
Судя по всему, этот господин очень пристально и с интересом следит за повседневной жизнью армейского клуба.
Некакойшенко
Некакойшенко
03 мая в 19:19
Как по мне, так маленько перегнули. Всем добра.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
03 мая в 19:01
Что то до меня не дошло, я думал это спартаковские болельщики троллят нашу команду и это приемлимо, мы сами не лучше ,. а это оказывается официальные лица пресс службы Спартака решили пошалить .надеюсь с головой у них все в порядке , на работу как их принимали это же маразм с их стороны !!!
виктор бочарников
виктор бочарников
03 мая в 18:27
Общаться по принципу " сам дурак' не делает чести клубу, показывать свою силу надо на поле, может и лига станет сильней, а заниматься словоблудством (хорошо,что не рукоблудством) не стоит.
vipanalitik
vipanalitik
03 мая в 17:07
Нормальные, адекватные люди такую команду как Спартак могут только ненавидеть. Другого они не заслуживают.
vinyardrip
vinyardrip
03 мая в 17:03
    vinyardrip
    vinyardrip
    03 мая в 16:44
    У спама а походу единственые не квалифицированные маркетологи
    DXTK
    DXTK
    03 мая в 16:43, ред.
      joni1976
      joni1976
      03 мая в 16:35
      Я могу понять спартачей. Адекватные болелы такой фигней заниматься не будут. Но те кто от этого далек, конечно помнят былые обиды. И как выиграют несколько игр подряд или окажутся выше в таблице начинается это 62о литься... всегда найдутся люди которым охота подбросить г...но на вентилятор
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      03 мая в 16:17
      Пресс служба спартака вместе с фетисовым скатилась до уровня школьников
      Artemon9
      Artemon9
      03 мая в 15:18
      Рановато всё это. Вы, для начала, достойно доиграйте этот чемпионат
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      03 мая в 15:00, ред.
      спартак не перестает показывать свой низкий уровень
      Константин Белых
      Константин Белых
      03 мая в 15:00
      Да ладно кони не обращайте внимание на дурачка Фетисова. Он по ходу новенький еще и не знает как себя еще проявить. Будет и на вашей поляне праздник. А нашей общественности скромнее быть надо. Так что все усиливаемся и ждем следующего сезона.P.S А зло на всех болельщиков не держите-идиотов хватает везде. Удачи!
      Lisvova
      Lisvova
      03 мая в 14:57
      Ну раз обиделись - значит задело. Я поддерживаю такой формат общения со стороны пиар-службы Спартака. Раз на справедливое возмущение судейским беспределом слышатся смешки, то и терять тогда нечего, можно всё.
      1_DEIVID
      1_DEIVID ответ yrasikos22 (раскрыть)
      03 мая в 14:44
      Спартак никогда не будет платить такие зарплаты как платил Зенит Витселю и Халку и сколько платит сейчас средненькому Малкому.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      03 мая в 14:42
      Я так понимаю, что кони теперь всецело доверяют мнению ЭСК? Не рано вы уверовали в их беспринципность?! Подождём, когда вас с бомжами очередной раз хлопнут судьи, тогда будете про честность ЭСК говорить!
      pomor45
      pomor45
      03 мая в 14:35
      События перемещаются с футбольного поля на поле брани.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
      03 мая в 14:35
      Основная работа СММ службы это раскрутка бренда в медиапространстве и судя потому, что страсти не утихают больше недели, все делают правильно! ЦСКА это ведь не Путин и представители власти, их то критиковать пока ещё можно...
      Якутск_Спартаковский
      Якутск_Спартаковский ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      03 мая в 14:06
      Тролинг, по мне так не удачный.
      Можно более уместнее сделать
      Tostao
      Tostao
      03 мая в 14:05
      Это просто гопничество. О времена, о нравы.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      03 мая в 14:04
      Подобные вещи говорят о том, что в администрации ФК "Спартак" есть явно случайные люди, не понимающие где они находятся и как себя должны вести. Уверен, среди болельщиков "Спартака" есть много адекватных людей и таких большинство и они, как всякие культурные люди, не одобряют этого словесного поноса.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
      03 мая в 13:54
      Катёнок это называется ход конём🤫.Теперь мы не когда не услышим песню, я ты он она мы все целая страна 😅.)Да кстати 🐇 очень жаль не уважение соседями.)
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
      03 мая в 13:49
      Бокс по переписке
      Aris
      Aris
      03 мая в 13:39
      Везде и во всем просматривается невежество и неграмотность! Учитесь уважать соперника, без этого не бывает побед. Неприятно за всем этим наблюдать!
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      03 мая в 13:37
      Спартак выиграл бы и без удаления Ахметова ! А пресс-служба Спартака не правы на 100% .
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      03 мая в 13:33
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ Шуnя771 (раскрыть)
        03 мая в 13:28
        Да ,согласен ,некрасиво это !!!
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