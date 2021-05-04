Неймар: «Сделаю всё возможное. Даже если придётся умереть на поле „Сити“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился ожиданиями от ответного выездного матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра между командами в Париже завершилась победой англичан (2:1).

Нам предстоит очень сложный матч с «Манчестер Сити», но мы должны верить в успех, не задумываясь о том, что говорит статистика о наших шансах на победу.

Каждый парижанин должен верить в нас, и я первый среди них. Я на передовой. Я первый солдат в этой битве.

Я сделаю всё возможное для выхода в финал, даже если это значит, что придётся умереть на поле.