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Неймар: «Сделаю всё возможное. Даже если придётся умереть на поле „Сити“»

04 мая 2021, 06:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился ожиданиями от ответного выездного матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра между командами в Париже завершилась победой англичан (2:1).

Нам предстоит очень сложный матч с «Манчестер Сити», но мы должны верить в успех, не задумываясь о том, что говорит статистика о наших шансах на победу.

Каждый парижанин должен верить в нас, и я первый среди них. Я на передовой. Я первый солдат в этой битве.

Я сделаю всё возможное для выхода в финал, даже если это значит, что придётся умереть на поле.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино ранее заявил, что форвард команды Килиан Мбаппе может пропустить ответную игру с «Сити».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 12:10, ред.
Вообще на солдата не похож...
Брулин
Брулин
04 мая в 11:15
Если ПСЖ сравнить Манчестер Сити тоже самое что шлюпку с крейсером. Манчестер Сити лучшая команда Европы на данный момент.
dzvinka
dzvinka
04 мая в 10:36
петух сразу анонсит, что будет кататься вдоль и поперек, лишь бы че выпросить))) ахахаха
VeniaminS
VeniaminS
04 мая в 09:43
Грозное заявление Неймара!!!
Мaлик
Мaлик
04 мая в 09:16
Манчестер Сити не проиграет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 08:46, ред.
Даже читать неприятно, как этот клоун про умереть говорит.
А тем более смотреть на его муки после легкого прикосновения.
Действительно, умирающий лебедь, а не мужик...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
04 мая в 08:04
Причем несколько раз
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 07:50
Поваляться на поле точно придется.
kella
kella
04 мая в 07:34
Вот это будет по мужски! Только не плачь!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
04 мая в 07:33
Внимание МС Неймар готов на всё, даже на очередное "умирание"...

STVA 1
STVA 1
04 мая в 07:26
Слова на публику...
112910415
112910415
04 мая в 07:12
трудно представить, что дело зайдёт так далеко !
Elliada
Elliada
04 мая в 07:09
Неймар от любого касания на поле умирает
Vladimir808
Vladimir808
04 мая в 07:04
Солдат, не умирай!!!)))
Просто играй в Футбол.
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