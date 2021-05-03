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Верратти — о «Ман Сити»: «Это матч, в котором мечтает сыграть каждый»

03 мая 2021, 22:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре парижской клуб дома уступил «горожанам» со счётом 1:2.

Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждем очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть в своем стиле. Всё это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали.

Нужна правильная психология. Нужно показать характер. Нужно побеждать в дуэлях на поле. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно это всё. Мы встречаемся с лучшими игроками, и такое противостояние никогда не пойдет полностью так, как вам хочется. Иногда всё что нужно, это небольшой гениальный ход от Неймара или Мбаппе. Это может изменить игру.

Гвардиола хочет контролировать игру и её темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. У нас будут возможности. Мы должны сохранять спокойствие и играть с умом. Нам не нужно никакого чуда, у «Сити» всего лишь небольшое преимущество. Мы должны придерживаться своего стиля игры.

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allemz
allemz
03 мая в 22:37
Показать характер, которого нет))) А выйдет как обычно, снова услышим дикие крики арабского комментатора: "Рияяяддаа, Рияяяяда, ата-Риядаааааааа, гоооооооооооооооооооолььььь-гоооооооооооооооооооолььььь-гоооооооооооооооооооолььььь-гоооооооооооооооооооолььььь-гоооооооооооооооооооолььььь"
beefs
beefs
03 мая в 22:32
нужно всего лишь победить...
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