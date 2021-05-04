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Лукаку: «Ради Конте я буду сражаться до смерти»

04 мая 2021, 02:00

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своём отношении к главному тренеру «нерадзурри» Антонио Конте после завоевания Скудетто.

Ради Конте я буду сражаться до смерти. У меня не было возможности поработать с ним в «Челси». Но я всегда считал, что добьюсь прогресса после того, как ушёл к нему из «Манчестер Юнайтед».

Он чётко сказал мне: «Если не будешь работать на тренировках, то и играть не будешь». Всегда очень важно, чтобы в карьере тебе встречались люди, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают.

Я рад не только за всех болельщиков «Интера» по всему миру, но и за команду, тренера, клуб и его президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы начали новый цикл с «Интером».

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112910415
112910415
04 мая в 07:14
с какой готовностью люди идут на смерть ... на словах, конечно !
Vladimir808
Vladimir808
04 мая в 07:09
Что за день такой!!!!)
Там Неймар собрался умереть на поле Манчестера за победу, тут Лукаку идёт на смерть за своего Тренера!!!!
Пойду выпью крымского вина...))))
swed27
swed27
04 мая в 02:39
Лукаку - чемпиона Италии Посмотрим как будет развиваться Интер если Конте останется у его руля
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