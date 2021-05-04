Лукаку: «Ради Конте я буду сражаться до смерти»

Нападающий «Интера» рассказал о своём отношении к главному тренеру «нерадзурри» после завоевания Скудетто.

Ради Конте я буду сражаться до смерти. У меня не было возможности поработать с ним в «Челси». Но я всегда считал, что добьюсь прогресса после того, как ушёл к нему из «Манчестер Юнайтед».

Он чётко сказал мне: «Если не будешь работать на тренировках, то и играть не будешь». Всегда очень важно, чтобы в карьере тебе встречались люди, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают.

Я рад не только за всех болельщиков «Интера» по всему миру, но и за команду, тренера, клуб и его президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы начали новый цикл с «Интером».