Лукаку: «Ради Конте я буду сражаться до смерти»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своём отношении к главному тренеру «нерадзурри» Антонио Конте после завоевания Скудетто.
Ради Конте я буду сражаться до смерти. У меня не было возможности поработать с ним в «Челси». Но я всегда считал, что добьюсь прогресса после того, как ушёл к нему из «Манчестер Юнайтед».
Он чётко сказал мне: «Если не будешь работать на тренировках, то и играть не будешь». Всегда очень важно, чтобы в карьере тебе встречались люди, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают.
Я рад не только за всех болельщиков «Интера» по всему миру, но и за команду, тренера, клуб и его президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы начали новый цикл с «Интером».
Там Неймар собрался умереть на поле Манчестера за победу, тут Лукаку идёт на смерть за своего Тренера!!!!
Пойду выпью крымского вина...))))
Там Неймар собрался умереть на поле Манчестера за победу, тут Лукаку идёт на смерть за своего Тренера!!!!
Пойду выпью крымского вина...))))