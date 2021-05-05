Марез: «У игроков ПСЖ стали сдавать нервы, и они начали бить нас»

Вингер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0) и выход своей команды в финал турнира.

Это был очень хороший матч. Мы снова не очень хорошо вошли в игру. Первый тайм мы провели не лучшим образом, но забили гол и стали чувствовать себя более комфортно.

Мы хорошо сыграли во втором тайме и могли забить больше. У соперников стали сдавать нервы, и они начали бить нас, и после удаления [Ди Марии] нам стало ещё комфортнее.

Контратаки не входили в план игры, но ПСЖ было необходимо атаковать нас, и, возможно, временами мы садились немного глубже и проводили неплохие контратаки. Именно так пришли эти два гола, и мы очень рады.

Конечно, длинная передача Эдерсона была запланированной. Мы знаем, что он способен добить мяч в сетку чужих ворот, мы постоянно отрабатываем эти моменты, и сегодня это сработало.