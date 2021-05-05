ГлавнаяНовости

Марез: «У игроков ПСЖ стали сдавать нервы, и они начали бить нас»

05 мая 2021, 02:08
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0) и выход своей команды в финал турнира.

Это был очень хороший матч. Мы снова не очень хорошо вошли в игру. Первый тайм мы провели не лучшим образом, но забили гол и стали чувствовать себя более комфортно.

Мы хорошо сыграли во втором тайме и могли забить больше. У соперников стали сдавать нервы, и они начали бить нас, и после удаления [Ди Марии] нам стало ещё комфортнее.

Контратаки не входили в план игры, но ПСЖ было необходимо атаковать нас, и, возможно, временами мы садились немного глубже и проводили неплохие контратаки. Именно так пришли эти два гола, и мы очень рады.

Конечно, длинная передача Эдерсона была запланированной. Мы знаем, что он способен добить мяч в сетку чужих ворот, мы постоянно отрабатываем эти моменты, и сегодня это сработало.

Мы мало что позволяли ПСЖ и поэтому, думаю, прошли в финал. Это здорово. У нас ещё одна игра в субботу, нам нужна победа, чтобы выиграть чемпионство и затем сконцентрироваться на финале Лиги чемпионов.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
05 мая в 07:07
Только по ногам били горожане, покрываемые судьёй, а парижане закипели
allemz
allemz
05 мая в 02:55
    sv_1969
    sv_1969
    05 мая в 02:54
    Игроки ПСЖ как дети малые
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100