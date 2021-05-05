Янг — первый англичанин, который выигрывал АПЛ и Серию А

Защитник «Интера» прокомментировал досрочное чемпионство миланского клуба в Серии А. 35-летний футболист стал первым англичанином, который побеждал в АПЛ и Серии А.

Честно говоря, это звучит невероятно. Очевидно, что приятно выиграть АПЛ , а затем перейти в другой чемпионат и его выиграть. Невероятное чувство.

Оглядываясь назад я думаю, что принял правильное решение, когда решил перейти в «Интер». Я всегда хотел побеждать. У меня есть амбиции, драйв и желание побеждать. Думаю, это самое важное решение в моей жизни.