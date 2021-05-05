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Янг — первый англичанин, который выигрывал АПЛ и Серию А

05 мая 2021, 12:12

Защитник «Интера» Эшли Янг прокомментировал досрочное чемпионство миланского клуба в Серии А. 35-летний футболист стал первым англичанином, который побеждал в АПЛ и Серии А.

Честно говоря, это звучит невероятно. Очевидно, что приятно выиграть АПЛ, а затем перейти в другой чемпионат и его выиграть. Невероятное чувство.

Оглядываясь назад я думаю, что принял правильное решение, когда решил перейти в «Интер». Я всегда хотел побеждать. У меня есть амбиции, драйв и желание побеждать. Думаю, это самое важное решение в моей жизни.

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КЭТиК
КЭТиК
05 мая в 12:51
Просто серию А никто не выигрывал.
David Young
David Young
05 мая в 12:20, ред.
Понятно что Эшли Янгу приятно стать первым англичаниным выигравшим титулы английской Премьер-Лиги и итальянской Серии A. Значительное достижение даже без учёта национальной принадлежности.

Данный статистический момент наглядно показывает насколько редко англичане играют в Италии.
Mekail
Mekail
05 мая в 12:14
Молодца....так держать
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