«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

1620163718

05 мая 2021, 00:28

«Манчестер Сити» обыграл ПСЖ (2:1, 2:0) в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

«Сити» вышел в финал турнира впервые в истории. До этого они доходили лишь до 1/2 финала – в этом году и в 2016-м.

Соперник «Ман Сити» по финалу определится завтра в противостоянии «Челси» — «Реал».