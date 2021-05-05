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«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

05 мая 2021, 00:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл ПСЖ (2:1, 2:0) в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

«Сити» вышел в финал турнира впервые в истории. До этого они доходили лишь до 1/2 финала – в этом году и в 2016-м.

Соперник «Ман Сити» по финалу определится завтра в противостоянии «Челси» — «Реал».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
05 мая в 17:39
Новички, короче. Но весьма дерзкие новички! Надеюсь в финале ЛЧ горожане проиграют)
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 13:58
Не говори гоп приятель, Пеп слабый тренер в таких матчах с командами где нужна тактическая гибкость и хитрость, да с позиции силы играть МС научил в итоге. Но Зидан с Реалом и Челси с Тухелем команды другого уровня, с такими командами лысый как правило влетает, вылет от Лиона как пример.
XL-965
XL-965
05 мая в 12:12
Глядя на то как деньги переворачивают футбол, превращая его в откровенный шоу-бизнес не удивлюсь если лет через 10-15 будет множество клубов ноу-неймов без истории, но с жирными спонсорами и про величие таких клубов как Милан, МЮ и возможно Реал никто и не вспомнит, и будут они играть в своей суперлиге например Европа-МЛС
nikot
nikot
05 мая в 11:18
08.05 репетиция финала с Челси!
nikot
nikot
05 мая в 11:15
Сити должен брать ушастого,в АПЛ все ясно уже,можно отдохнуть!
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 10:43
джек не говори гоп!в таких турнирах всякое бывает!так что подождем!
lobsterdam
lobsterdam
05 мая в 10:17
Не в коня корм! За 13 лет вломили не один ярд и только-только доползли до финала... , а там - полная неизвестность!
abramjan
abramjan
05 мая в 10:17
    Legend 6
    Legend 6
    05 мая в 10:05
    Конечно хотелось бы видеть в финале Барсу, но имеем что имеем)
    Поэтому желаю выхода в финал Реалу. У Пепа мечта, вынести Реал в финале ЛЧ.
    Agamaga........
    Agamaga........
    05 мая в 08:50
    Барселона впервые выиграла ЛЧ с Гвардиолой в 1992 году.
    МС надеюсь выиграет свой первый трофей ЛЧ с Гвардиолой в 2021 году!
    abramjan
    abramjan
    05 мая в 08:38
    Тренируя на протяжении 11 лет мешки и выйти первый раз в финал за эти 10 лет)..
    Вот где шарлатан во всей красе)
    beefs
    beefs
    05 мая в 08:37
    надо же, кто бы мог подумать...
    Elliada
    Elliada
    05 мая в 08:13
    12 игр. 11 побед и 1 ничья. Машина
    milanetto9
    milanetto9
    05 мая в 08:09
    Жду финала МС-Челси
    milanetto9
    milanetto9 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    05 мая в 08:08
    Можно подумать что Реал бедный клуб))),им ещё Челси пройти надо чтобы Зидан что-то показал Пепу))))
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1 ответ 112910415 (раскрыть)
    05 мая в 08:07
    ПРАВИЛЬНО ЗАРАБОТАЛИ
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    05 мая в 08:06
    Реал там его НАКАЖЕТ
    SHMEL
    SHMEL
    05 мая в 08:01
    Заслужили англичане, мои поздравления.
    13 RUS
    13 RUS ответ NOVA (раскрыть)
    05 мая в 07:58
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      05 мая в 07:28
      Джек, я понимаю твое желание оправдать вылет Паредаса, но не спеши поздравлять шейхов, Пеп как никто другой умеет проигрывать финалы)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      05 мая в 07:26
      Если бы Сити всегда так нагло играл с позиции силы и безумного прессинга то они бы каждый год в финале были.
      Но не забываем, что у них нет нападающего, и в финале они могут поджать колени.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      05 мая в 07:24
      Надеюсь тренер Зидан покажет физруку Пепу и его шейх проекту, кто все таки тренер.
      ABir
      ABir
      05 мая в 06:45
      Объективности ради, французы не заслуживали финала не по спортивному, не по моральному принципам
      112910415
      112910415
      05 мая в 06:11
      честно заработали эту победу !
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      05 мая в 04:24
      Легко ..... А французам надо потренироваптся на кошках
      BCB
      BCB ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      05 мая в 03:45
      всё по делу сказал
      VeniaminS
      VeniaminS
      05 мая в 01:52
      Поздравления Манчестер Сити!!!
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      05 мая в 01:38
      Не удивительно, что вы в зените всё инвестициями измеряете.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Брулин (раскрыть)
      05 мая в 01:22, ред.
      Торопится сильно, к Куму надо, Куну, вот же игра слов))
      NOVA
      NOVA ответ Dauletbek (раскрыть)
      05 мая в 01:20
      нихрена не справедливо
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