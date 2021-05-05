«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл ПСЖ (2:1, 2:0) в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.
«Сити» вышел в финал турнира впервые в истории. До этого они доходили лишь до 1/2 финала – в этом году и в 2016-м.
Соперник «Ман Сити» по финалу определится завтра в противостоянии «Челси» — «Реал».
Долгих 13 лет....миллиардные инвестиции....(в 2008 году «Манчестер Сити» был приобретён компанией Abu Dhabi United Group)
И вот он финал...
Надо признать...наверное на сегодня это действительно не только самая дорогая в мире команда по стоимости игроков...но и сильнейшая по игре...
Они проделали большой путь.....и проделали большую работу...
Уже и не вериться что еще недавно на рубеже веков в 1998/99 они играли в третьем по значимости дивизионе английского футбола.
Удачи МС !!!
Долгих 13 лет....миллиардные инвестиции....(в 2008 году «Манчестер Сити» был приобретён компанией Abu Dhabi United Group)
И вот он финал...
Надо признать...наверное на сегодня это действительно не только самая дорогая в мире команда по стоимости игроков...но и сильнейшая по игре...
Они проделали большой путь.....и проделали большую работу...
Уже и не вериться что еще недавно на рубеже веков в 1998/99 они играли в третьем по значимости дивизионе английского футбола.
Удачи МС !!!