Хави Мартинес выиграл 82% матчей в Бундеслиге. Это рекорд турнира

1620147967

04 мая 2021, 20:06

Полузащитник «Баварии» является рекордсменом Бундеслиги по соотношению выигранных и проигранных матчей.

С 2012 года Мартинес в составе мюнхенского клуба добился побед в 82% игр – это лучший результат среди футболистов, которые провели как минимум 100 встреч в турнире.

Следом за Хави в этом рейтинге идут бывшие и нынешние игроки «Баварии»: Тьяго Алькантара (79%), Йозуа Киммих (77%), Арьен Роббен (76%) и Томас Мюллер (73%).

Ранее «Бавария» объявила об уходе Мартинеса по окончании сезона.