Хави Мартинес выиграл 82% матчей в Бундеслиге. Это рекорд турнира

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес является рекордсменом Бундеслиги по соотношению выигранных и проигранных матчей.
С 2012 года Мартинес в составе мюнхенского клуба добился побед в 82% игр – это лучший результат среди футболистов, которые провели как минимум 100 встреч в турнире.
Следом за Хави в этом рейтинге идут бывшие и нынешние игроки «Баварии»: Тьяго Алькантара (79%), Йозуа Киммих (77%), Арьен Роббен (76%) и Томас Мюллер (73%).
Ранее «Бавария» объявила об уходе Мартинеса по окончании сезона.