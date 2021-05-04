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Хави Мартинес выиграл 82% матчей в Бундеслиге. Это рекорд турнира

04 мая 2021, 20:06

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес является рекордсменом Бундеслиги по соотношению выигранных и проигранных матчей.

С 2012 года Мартинес в составе мюнхенского клуба добился побед в 82% игр – это лучший результат среди футболистов, которые провели как минимум 100 встреч в турнире.

Следом за Хави в этом рейтинге идут бывшие и нынешние игроки «Баварии»: Тьяго Алькантара (79%), Йозуа Киммих (77%), Арьен Роббен (76%) и Томас Мюллер (73%).

Ранее «Бавария» объявила об уходе Мартинеса по окончании сезона.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 21:28
В хорошей компании оказался!
STVA 1
STVA 1
04 мая в 20:23
Рекордсмен однако
shlomo
shlomo
04 мая в 20:11
Удачи в дальнейшем
drug01
drug01
04 мая в 20:07
Отличный результат
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