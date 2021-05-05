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Денис Макаров забил больше всех голов в РПЛ после выхода на замену

05 мая 2021, 14:23

Полузащитник Денис Макаров является джокером «Рубина».

Макаров забил больше всех голов (4) после выхода на замену в нынешнем сезоне РПЛ. На втором месте по данному показателю расположились футболисты «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Ерохин (по 3 гола).

Напомним, что ранее стоимость Макарова подорожала на 1,5 млн евро.

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Little Caprice
Little Caprice
05 мая в 17:11
Поздравляем Сикс Плейерса с бронзовой наградой :)
Ironigor
Ironigor
05 мая в 14:28
Ну что тут скажешь, Поздравляю !!!
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