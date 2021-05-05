Денис Макаров забил больше всех голов в РПЛ после выхода на замену

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05 мая 2021, 14:23

Полузащитник является джокером «Рубина».

Макаров забил больше всех голов (4) после выхода на замену в нынешнем сезоне РПЛ . На втором месте по данному показателю расположились футболисты «Зенита» и (по 3 гола).

4 — Хавбек «Рубина» Денис Макаров забил больше всего голов (4), выходя на замену в этом сезоне Российской Премьер-лиги. Джокер. pic.twitter.com/BhzI9iA2BA — OptaIvan (@OptaIvan) May 5, 2021

Напомним, что ранее стоимость Макарова подорожала на 1,5 млн евро.