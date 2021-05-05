Денис Макаров забил больше всех голов в РПЛ после выхода на замену

Полузащитник Денис Макаров является джокером «Рубина».
Макаров забил больше всех голов (4) после выхода на замену в нынешнем сезоне РПЛ. На втором месте по данному показателю расположились футболисты «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Ерохин (по 3 гола).
4 — Хавбек «Рубина» Денис Макаров забил больше всего голов (4), выходя на замену в этом сезоне Российской Премьер-лиги. Джокер. pic.twitter.com/BhzI9iA2BA— OptaIvan (@OptaIvan) May 5, 2021
Напомним, что ранее стоимость Макарова подорожала на 1,5 млн евро.