«Барселона» подаст вторую апелляцию на дисквалификацию Кумана

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05 мая 2021, 16:22

Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за проявление неуважения к арбитру встречи 33-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:2).

30 апреля каталонский клуб на данное решение федерации​ подал апелляцию, которая была отклонена. Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что «сине-гранатовые» повторно подадут апелляцию.