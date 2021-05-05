«Барселона» подаст вторую апелляцию на дисквалификацию Кумана

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за проявление неуважения к арбитру встречи 33-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:2).
30 апреля каталонский клуб на данное решение федерации подал апелляцию, которая была отклонена. Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что «сине-гранатовые» повторно подадут апелляцию.
ФК «Барселона» подаст апелляцию в Спортивный административный суд (TAD) после того, как апелляционный комитет отклонил первоначальную апелляцию клуба на запрет на две игры для тренера Рональда Кумана. Клуб запросит временную приостановку бана, что позволит ему оставаться на бровке в субботней игре против «Атлетико» на «Камп Ноу».