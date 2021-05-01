Президента «Лацио» забанили на год за нарушение антиковидного протокола

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01 мая 2021, 09:43

Президент «Лацио» Клаудио Лотито получил длительную дисквалификацию на футбольную деятельность.

Изначально Лотито был отстранен на семь месяцев за нарушение коронавирусного протокола, однако вчера суд удовлетворил жалобу прокуратуры, увеличив бан до 12 месяцев.

Два представителя медицинского штаба «Лацио» также получили годичную дисквалификацию. Еще римский клуб оштрафован на 200 тысяч евро.

Напомним, что «Лацио» получил наказание за то, что осенью 2020 года скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус, не изолировав игроков.