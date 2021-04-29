Тренера «Порту» дисквалифицировали на 21 день за оскорбление арбитра

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29 апреля 2021, 05:58

Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на 21 день и оштрафован на 10 200 евро за оскорбления в адрес главного арбитра матча 29-го тура Примейры с «Морейренсе» (1:1) Уго Мигеля.

«Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства, запиши всё, позорный ****, ты вор, постоянно ***** нас», — сказал Консейсау арбитру в конце матча из-за того, что тот, по его мнению, не назначил несколько очевидных пенальти в ворота «Морейренсе».

За 5 туров до конца чемпионата «Порту» отстаёт от лидирующего «Спортинга» на 6 очков.