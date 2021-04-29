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Тренера «Порту» дисквалифицировали на 21 день за оскорбление арбитра

29 апреля 2021, 05:58
МорейренcеЛоготип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)1 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день и оштрафован на 10 200 евро за оскорбления в адрес главного арбитра матча 29-го тура Примейры с «Морейренсе» (1:1) Уго Мигеля.

«Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства, запиши всё, позорный ****, ты вор, постоянно ***** нас», — сказал Консейсау арбитру в конце матча из-за того, что тот, по его мнению, не назначил несколько очевидных пенальти в ворота «Морейренсе».

За 5 туров до конца чемпионата «Порту» отстаёт от лидирующего «Спортинга» на 6 очков.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 07:05
Судьи скоро станут изгоем.
112910415
112910415
29 апреля в 06:30
искры до небес
sv_1969
sv_1969
29 апреля в 06:23
Интересный срок
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 06:21
Тут надо разобраться, может он и прав.
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 06:19
На 21 день вот это дисквалификация.
ОПС
ОПС
29 апреля в 06:19
И у них судьи грешат однако.
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