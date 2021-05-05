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Игроки «Интера», Конте и президент клуба с шампанским отметили чемпионство

05 мая 2021, 17:33

«Интер» отметил завоеванное чемпионство в Серии А на базе клуба в Аппиано Джентиле.

Футболисты, тренеры и руководители миланского клуба, включая главного тренера Антонио Конте и президента Стивена Чжана, вместе выпили шампанского.

«Интер» досрочно стал чемпионом после потери очков «Аталантой».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
05 мая в 19:44
хороший день
Rheinfall
Rheinfall
05 мая в 19:42
Выигрыш скудетто приносит в казну "Интера" более 30-ти миллионов евро
Финансовое положение "Интера" довольно шаткое. Владельцы клуба пытаются выправить ситуацию путём займа денег у различных фондов.

А тем временем, выигрыш скудетто позволит нерадзурри заработать определённую сумму. В частности, как сообщает Mediaset, бюджет миланцев на одних только ТВ правах пополнится на 33.4 миллионов евро.

PS : Всё же финансовая пропасть по сравнению с АПЛ , мда
Баобаб
Баобаб
05 мая в 19:27
Конте сейчас бухой будет денег на трансферы требовать.
Rheinfall
Rheinfall
05 мая в 19:09, ред.
Спасибо всей команде за долгожданное чемпионство!!!
Конте теперь второй после Траппатони кто выигрывал Скудетто и с Интером и с туринской:-)
drug01
drug01
05 мая в 18:10
Долго ждали этого
ДСА
ДСА
05 мая в 18:05
Ближайшую игру скорее всего проиграют.
Elliada
Elliada
05 мая в 18:02
Поздравляю Интер с чемпионством
Байкал-38
Байкал-38
05 мая в 17:55
Где то в Турине сильная женщина плачет у окна, а её поклонниц не видать уже давно!
shlomo
shlomo
05 мая в 17:49
Молодцы....можно было бы и покрепче что ни будь...:)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 мая в 17:39
Поздравления.Заслужили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 17:34
Поздравляю Интер с чемпилнством!
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