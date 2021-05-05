Игроки «Интера», Конте и президент клуба с шампанским отметили чемпионство

«Интер» отметил завоеванное чемпионство в Серии А на базе клуба в Аппиано Джентиле.
Футболисты, тренеры и руководители миланского клуба, включая главного тренера Антонио Конте и президента Стивена Чжана, вместе выпили шампанского.
🤪 | FESTA— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 5, 2021
È il momento di festeggiare: scopri tutti i prodotti celebrativi dei Campioni d'Italia! 👉 https://t.co/spg0lmbKl0 pic.twitter.com/rPnhWioO5v
CAMPIOOOOOONI CAMPIOOOOONI… 🎶 pic.twitter.com/oy2DaU807Z— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 5, 2021
«Интер» досрочно стал чемпионом после потери очков «Аталантой».
https://www.youtube.com/watch?v=_5dM1ohC5XI
Финансовое положение "Интера" довольно шаткое. Владельцы клуба пытаются выправить ситуацию путём займа денег у различных фондов.
А тем временем, выигрыш скудетто позволит нерадзурри заработать определённую сумму. В частности, как сообщает Mediaset, бюджет миланцев на одних только ТВ правах пополнится на 33.4 миллионов евро.
PS : Всё же финансовая пропасть по сравнению с АПЛ , мда
Финансовое положение "Интера" довольно шаткое. Владельцы клуба пытаются выправить ситуацию путём займа денег у различных фондов.
А тем временем, выигрыш скудетто позволит нерадзурри заработать определённую сумму. В частности, как сообщает Mediaset, бюджет миланцев на одних только ТВ правах пополнится на 33.4 миллионов евро.
PS : Всё же финансовая пропасть по сравнению с АПЛ , мда
Конте теперь второй после Траппатони кто выигрывал Скудетто и с Интером и с туринской:-)
Конте теперь второй после Траппатони кто выигрывал Скудетто и с Интером и с туринской:-)