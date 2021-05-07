Магуайр: «Попасть в финал Лиги Европы — это большое достижение»

Капитан «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Ромой» (2:3) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Попасть в финал [Лиги Европы] — это большое достижение. Мы не выиграли матч, и это разочаровывает. Но мы проделали большую работу в первом матче.

Мы немного нервно начали сегодняшнюю встречу. Игра шла от ворот до ворот или от кольца до кольца, как в баскетболе. Во втором тайме мы дали создать «Роме» слишком много моментов.

Теперь мы должны выиграть финальный матч [с «Вильярреалом»].

Эдинсон [Кавани] забил два отличных гола, его движение и работа без мяча превосходны. Второй забитый мяч — типичный гол Кавани. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры.