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Магуайр: «Попасть в финал Лиги Европы — это большое достижение»

07 мая 2021, 05:03
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Ромой» (2:3) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Попасть в финал [Лиги Европы] — это большое достижение. Мы не выиграли матч, и это разочаровывает. Но мы проделали большую работу в первом матче.

Мы немного нервно начали сегодняшнюю встречу. Игра шла от ворот до ворот или от кольца до кольца, как в баскетболе. Во втором тайме мы дали создать «Роме» слишком много моментов.

Теперь мы должны выиграть финальный матч [с «Вильярреалом»].

Эдинсон [Кавани] забил два отличных гола, его движение и работа без мяча превосходны. Второй забитый мяч — типичный гол Кавани. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
07 мая в 08:58
сейчас это к сожалению уровень МЮ в ЛЧ им пока ничего не светит
КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 07:33
Вильярреал может победить такого соперника.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 05:34
Вообщем и целом моллодцы!
Василий 50
Василий 50
07 мая в 05:07
Но выиграть его большее.
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