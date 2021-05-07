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Сульшер — о графике МЮ: «Неслыханно. Это физически невозможно для игроков»

07 мая 2021, 02:35
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения от «Ромы» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч, отдельно раскритиковав плотный график, в котором приходится выступать манкунианцам.

За 12 дней МЮ должен будет провести 4 матча.

Это неслыханно. Это сделали люди, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Это физически невозможно для футболистов. В этот период из 4 матчей нам понадобятся все игроки.

Приятно выйти в финал. Мы провели один очень, очень хороший тайм на «Олд Траффорд», который позволил нам пройти дальше. Я разочарован поражением и особенно тем, как мы провели сегодняшний второй тайм.

Счёт с лёгкостью мог быть 8:6 в пользу «Ромы». Странная игра. Мы продолжали отдавать им мяч, но, к счастью, наши ворота защищает один из лучших голкиперов в мире [Давид Де Хеа]. Мы в финале и с нетерпением ждём 26 мая.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
07 мая в 10:07
А ещё в суперлигу хотели вписаться)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 мая в 08:08
Согласен с Сульшером, календарь ужасный через день играть против хороших команд нереально.
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 07:46
Получать миллионы евро имея IQ менее ста единиц тоже вроде бы невозможно, но получаете же.Устал на работе - смени её, сходи на стройку поработай по 12 часов в сутки вместо 4 раз в 12 дней.
abramjan
abramjan
07 мая в 07:26
А у Челси например лучше график?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 мая в 07:09, ред.
Сульшер идёт по неверному пути Паниковского, т.е. Жозика - начинает поскуливать... Некрасиво, Олле-Гуннар. МЮ ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!
КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 06:28
Не очень то и хотели победить.
Incredulous
Incredulous
07 мая в 06:07
Пока у руля будут такие нытики как этот Сульшер, МЮ так и будет довольствоваться второстепенными трофеями, вроде ЛЕ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 05:45
Бабло получают сумасшедшие а работать хотят в неделю раз.
Остапчук 67
Остапчук 67
07 мая в 05:10
Можно ротацию делать.
Hoyar
Hoyar
07 мая в 04:56
Сулшер забыл что матч с Ливерпулем перенесли только из-за капризных фанатов МЮ, которые на всех бросались как в критические дни. Ничего, сольёте Вилле, Лидсу, а с нами сыграете основой.)
swed27
swed27
07 мая в 03:22
Пути к трофеям тернисты
Ironigor
Ironigor
07 мая в 02:48
Да ладно тебе , не серчай . Главное вы в финале , остальное всё шелуха !!!
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