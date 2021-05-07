Сульшер — о графике МЮ: «Неслыханно. Это физически невозможно для игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после поражения от «Ромы» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч, отдельно раскритиковав плотный график, в котором приходится выступать манкунианцам.

За 12 дней МЮ должен будет провести 4 матча.

Это неслыханно. Это сделали люди, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Это физически невозможно для футболистов. В этот период из 4 матчей нам понадобятся все игроки.

Приятно выйти в финал. Мы провели один очень, очень хороший тайм на «Олд Траффорд», который позволил нам пройти дальше. Я разочарован поражением и особенно тем, как мы провели сегодняшний второй тайм.

Счёт с лёгкостью мог быть 8:6 в пользу «Ромы». Странная игра. Мы продолжали отдавать им мяч, но, к счастью, наши ворота защищает один из лучших голкиперов в мире [Давид Де Хеа]. Мы в финале и с нетерпением ждём 26 мая.