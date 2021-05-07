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Лено: «В целом „Арсенал“ был лучше „Вильярреала“»

07 мая 2021, 03:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:0) и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Думаю, проблема заключалась в том, что мы не использовали свои моменты. В целом мы были лучшей командой. В первом тайме в Испании мы играли не на своём уровне, и это то, что выбило нас из турнира.

Однако во втором тайме первого матча и сегодня мы выложились на полную. Правда, этого оказалось недостаточно.

Очень важно иметь опыт игры на полуфинальных стадиях, но это не оправдание. У нас было достаточно возможностей, чтобы пройти дальше. Нам был нужен всего один гол.

Это очень тяжёлый удар для всех нас. В том числе для болельщиков. Мы все расстроены. Надеюсь, следующий сезон мы сможем провести лучше этого. Но текущий сезон ещё не закончен, и в оставшихся четырёх матчах мы должны биться за этот клуб и показать, как мы любим «Арсенал».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
07 мая в 07:06
Пустая болтовня, лучший в финале.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 05:36
В целом Вильярреал в финале.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 мая в 05:09
Счет на табло.
swed27
swed27
07 мая в 04:25
Бали бы лучше прошли бы в финал
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