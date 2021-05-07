Лено: «В целом „Арсенал“ был лучше „Вильярреала“»

Голкипер «Арсенала» дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:0) и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Думаю, проблема заключалась в том, что мы не использовали свои моменты. В целом мы были лучшей командой. В первом тайме в Испании мы играли не на своём уровне, и это то, что выбило нас из турнира.

Однако во втором тайме первого матча и сегодня мы выложились на полную. Правда, этого оказалось недостаточно.

Очень важно иметь опыт игры на полуфинальных стадиях, но это не оправдание. У нас было достаточно возможностей, чтобы пройти дальше. Нам был нужен всего один гол.

Это очень тяжёлый удар для всех нас. В том числе для болельщиков. Мы все расстроены. Надеюсь, следующий сезон мы сможем провести лучше этого. Но текущий сезон ещё не закончен, и в оставшихся четырёх матчах мы должны биться за этот клуб и показать, как мы любим «Арсенал».