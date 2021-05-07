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Эмери: «Мы покажем свою лучшую игру в финале с МЮ»

07 мая 2021, 02:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (0:0) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Я испытываю большую гордость, потому что мы знаем, как это важно для нас и что «Арсенал» — очень хорошая команда. Думаю, мы это заслужили.

Мы очень хорошо поработали сегодня, очень качественно оборонялись, временами контролировали мяч и игру и имели несколько возможностей забить гол. Однако лучшие моменты были у соперника.

Сегодня мы хотим насладиться моментом, а затем будем готовиться к матчу с «Манчестер Юнайтед». Мы заслужили быть в этом финале и покажем там свою лучшую игру. Мы покажем, как сильно хотим сразиться с МЮ за этот трофей.

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Риланд
Риланд
07 мая в 12:23
В пятый раз "Трениришка" выводит свою команду в финал ЛЕ.
swed27
swed27
07 мая в 05:25
Посмотрим на лучшую игру Вильярреала
1bear
1bear
07 мая в 03:44
верю в победу МЮ !
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