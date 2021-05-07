Эмери: «Мы покажем свою лучшую игру в финале с МЮ»

Главный тренер «Вильярреала» дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (0:0) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Я испытываю большую гордость, потому что мы знаем, как это важно для нас и что «Арсенал» — очень хорошая команда. Думаю, мы это заслужили.

Мы очень хорошо поработали сегодня, очень качественно оборонялись, временами контролировали мяч и игру и имели несколько возможностей забить гол. Однако лучшие моменты были у соперника.