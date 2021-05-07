Фонсека: «Тяжело обыграть МЮ 4:0. Мы сделали всё возможное»

Главный тренер «Ромы» дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч (2:6, 3:2).

Я считаю, что у нас был очень хороший первый тайм в Манчестере. В итоге мы проиграли, но в целом всё равно хорошо выступили в этом противостоянии.

Я думал, что мы можем пройти в финал даже тогда, когда нам выпал МЮ . Это было реально, и мы вели в счёте к перерыву матча на «Олд Траффорд», но потерпели неудачу во втором тайме.