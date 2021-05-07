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Фонсека: «Тяжело обыграть МЮ 4:0. Мы сделали всё возможное»

07 мая 2021, 01:39
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч (2:6, 3:2).

Я считаю, что у нас был очень хороший первый тайм в Манчестере. В итоге мы проиграли, но в целом всё равно хорошо выступили в этом противостоянии.

Я думал, что мы можем пройти в финал даже тогда, когда нам выпал МЮ. Это было реально, и мы вели в счёте к перерыву матча на «Олд Траффорд», но потерпели неудачу во втором тайме.

Было очень сложно победить здесь со счётом 4:0, но мы сделали всё возможное и сегодня забили три гола. К сожалению, МЮ по максимуму использовал свои моменты.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 06:32
Шансы были не велики.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 02:12
Очень результативными оба матча получились. Сегодня пять забили и еще как минимум столько же могли забить и те и другие. Игра была открытая , терять командам было нечего, потому и куражились. Все шло к ничьей, но Роме повезло с рикошетом и она выиграла. Хотя победа эта особой радости хозяевам не принесла.
Заслуженный выход МЮ в финал.
Всем здоровья.
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