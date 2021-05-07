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Артета: «Мы опустошены. „Вильярреал“ ничего не создал, но идёт дальше»

07 мая 2021, 01:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после ничьей с «Вильярреалом» (0:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы опустошены, по-настоящему разочарованы. Нужно поздравить «Вильярреал». Мы до последней минуты перепробовали всё возможное. Думаю, мы заслуживали победы, но в таких поединках всё решают детали.

У нас было три больших момента, а у соперника — ничего, но они идут дальше.

Травма Джаки во время разминки полностью изменила наш план. Мы рассчитывали на то, что Гранит сыграет на той позиции. В первом тайме мы испытывали проблемы при игре с мячом, но это не оправдание. Слишком многие футболисты, которые должны были решать исход игры, подошли к ней не в самой лучшей форме.

Думаю, мы слишком неаккуратно работали с мячом. Вероятно, мешало некоторое напряжение. Но во втором тайме мы действовали в гораздо более доминирующей манере.

Мы проиграли по ряду причин. Мы недостаточно хорошо начали матч в Испании, сегодня не все были в лучших кондициях. Для 90% игроков это был первый полуфинал, мы должны учиться.

Остался последний способ попасть в еврокубки – через АПЛ. Мы знаем, что нас ждёт впереди. Сегодняшний вечер — огромное разочарование, потому что мы перепробовали всё.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 мая в 11:15
надо перезагружаться с новым тренером
311
311
07 мая в 11:02
Радуйся, дядь! Скоро неустойку срубишь и на Мальдивы!)
aNOOBis
aNOOBis
07 мая в 09:14
Раньше я думал, что Виллаш-Боаш чемпион по отмазкам, но нет!
Есть парни в баскских селеньях.
rubinovyi2
rubinovyi2
07 мая в 08:50
Ну,если вы все уже перепробовали,то и в АПЛ без вариантов.
A.S.A
A.S.A
07 мая в 07:19
Вильярреалу ничего и не нужно было создавать, они свое еще в первой игре взяли....
А вам нужно было реализовать всего один момент, но вы на это неспособились...
За созданные моменты или за красивую игру очков не дают...
ДСА
ДСА
07 мая в 06:30
Арсенал бесславно заканчивает сезон.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ УЕСКА (раскрыть)
07 мая в 05:39
Артета всегда прав а Эмери всегда в финале
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
07 мая в 03:03
Вилярреал в этом 2х матчевом противостоянии был на голову сильней. Поэтому заслуженно идут в финал!
Ironigor
Ironigor
07 мая в 02:44, ред.
Арсенал сегодня был как и весь сезон очень нестабилен. Отрезками что-то получалось, могли и забить несколько раз, но Вильярреал не дал им этой возможности, да и прицел был явно сбит у нападающих Арсенала. А Вильярреал играл по счету, бегал в контратаки, тоже пытались увеличить разрыв в счёте, но тоже не повезло. План Эмери на игру сработал. С чем его и всю команду можно поздравить. Артета ничего не мог противопоставить, той тактике которую предложил ему Эмери. И счёт на табло остался после первой игры не изменым , где Вельяреал был впереди 2:1. В финал проходит Вельяреал и встретится с Манчестер Юнайтед. Как то так. Всем Добра !!!
УЕСКА
УЕСКА
07 мая в 01:48
Ну вообще Артета все верно сказал. Если бы Арсенал забил гол то Вильярреал вряд ли бы уже отыгрался. У Эмери не было плана Б. Его единственная надежда была отстоять счет 0:0.
Ханханхан
Ханханхан
07 мая в 01:36
Ещё про еврокубки упоминает, тем более через АПЛ)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
07 мая в 01:32
Валяй уже, никого не интересуют твои отмазки, команда второй год на 10-м месте, ты продал лучшего вратаря и т.п.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 01:32
Вильярреал вполне достойно провел матч. Играли по счету, особо события не форсировали , но хорошие подходы все же были. Морено постоянно терзал защиту англичан, да и остальные игроки атаки напрягали оборону хозяев. Игра состоит из двух матчей и счастье Арсенала, что они крупно в Испании не проиграли, а могли. Моменты через пару дней забудутся , а финалистов кубка будут помнить долго. Сезон для Арсенала окончательно провален.
Вильярреал с первым выходом в финал ЕК.
Всем здоровья.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 мая в 01:21
Артете пора на выход.
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