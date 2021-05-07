Артета: «Мы опустошены. „Вильярреал“ ничего не создал, но идёт дальше»

Главный тренер «Арсенала» дал комментарий после ничьей с «Вильярреалом» (0:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы опустошены, по-настоящему разочарованы. Нужно поздравить «Вильярреал». Мы до последней минуты перепробовали всё возможное. Думаю, мы заслуживали победы, но в таких поединках всё решают детали.

У нас было три больших момента, а у соперника — ничего, но они идут дальше.

Травма Джаки во время разминки полностью изменила наш план. Мы рассчитывали на то, что Гранит сыграет на той позиции. В первом тайме мы испытывали проблемы при игре с мячом, но это не оправдание. Слишком многие футболисты, которые должны были решать исход игры, подошли к ней не в самой лучшей форме.

Думаю, мы слишком неаккуратно работали с мячом. Вероятно, мешало некоторое напряжение. Но во втором тайме мы действовали в гораздо более доминирующей манере.

Мы проиграли по ряду причин. Мы недостаточно хорошо начали матч в Испании, сегодня не все были в лучших кондициях. Для 90% игроков это был первый полуфинал, мы должны учиться.