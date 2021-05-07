Кристанте: «Победа над МЮ только усиливает наши сожаления»

Полузащитник «Ромы» дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (3:2) и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Без тени сомнения, мы оставили все силы на поле во втором тайме, и эта победа только усиливает наши сожаления.

Мы показали, на что способны. Для нас было важно давить до самого конца сегодняшним вечером. Мы знали, что выход в финал практически невозможен, но должны были выложиться на все сто.

Молодые игроки [Эбрима Дарбо и Никола Залевски] очень неплохо вышли на замену, продемонстрировав характер, что не так просто в полуфинальном матче с «Манчестер Юнайтед».