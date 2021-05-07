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Дарбо: «Я с детства мечтал о еврокубках, но мне пришлось стать беженцем»

07 мая 2021, 06:38
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

19-летний полузащитник «Ромы» Эбрима Дарбо поделился эмоциями после своего дебюта в Лиге Европы в ответном полуфинальном матче с «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Гамбийский футболист прибыл в Италию в 14 лет на судне для беженцев из Ливии.

Это неописуемо. Я не знаю, как объяснить словами то, что я чувствую.

Я с детства мечтал о таком, но Африка — непростое место для высококлассного футбола. У меня был друг, который говорил мне, что я очень хорош, что я должен поговорить со своими родителями и попасть в Европу, чтобы стать профессиональным игроком.

У меня возникли трудности с получением визы, родители старались, но у меня не было выбора — я сбежал с двумя своими друзьями. Было тяжело, спасибо Господу и Италии, что меня приютили в приёмной семье, я очень благодарен.

Через год я встретил скаута Мириам Петруцци, и она изменила мою жизнь. Я фактически стал частью её семьи и хочу как следует отблагодарить их. Я знаю, что все они следят за мной.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
07 мая в 07:05
Повезло парню.
mihaluch
mihaluch
07 мая в 06:45
Не все беженцы становятся хорошими футболистами.
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