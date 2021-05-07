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Торрес: «Нельзя было допустить двух английских финалов!»

07 мая 2021, 05:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (0:0) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Сегодня я плачу от счастья, а не от досады. (Прим. — в 2006 году «Арсенал» победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов). «Вильярреал» упустил так много шансов на выход в финал, но теперь мы, наконец, это сделали!

Клуб, болельщики, президент и состав прошлого года — все мы заслужили этот результат. Сейчас время насладиться этим, но важно как можно скорее начать готовиться к финалу, потому что это историческая возможность.

Нам пришлось потерпеть на этом стадионе. «Арсенал» создавал моменты, парочка возможностей была у нас. Думаю, что характер нашей команды оказался решающим фактором.

Нам предстоит сыграть с выдающейся командой [«Манчестер Юнайтед»], которая, несомненно, очень сильно усложнит нам задачу. Мы не хотели двух английских еврокубковых финалов, этого не должно было случиться! «Вильярреал» будет представлять испанский футбол в финале еврокубка, и это нечто потрясающее.

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Все комментарии
swed27
swed27
07 мая в 08:34
АПЛ в этом сезоне разносит всех . Был шанс даже у Ливерпуля но не срослось. Два английский финала было бы интересно посмотреть. Вильярреал впервые добрался до финала еврокубво, поэтому будет вдвойне интересно возьмет ли трофей с первой попытки Эмери - тертый калач Лили Европы и тут всякое может быть
Igo0rek
Igo0rek
07 мая в 08:09
МЮ возьмёт трофей 100%. У субмарины на мой взгляд нет даже призрачного шанса что-то противопоставить.
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 07:32
Вот сейчас АПЛ действительно всех сильнее.
SHMEL
SHMEL
07 мая в 07:01
Вильярреал превратился в грозную силу.
ABir
ABir
07 мая в 06:40
Эмери - главный спец по выигрыванию Лиги Европы. Если он сделает это ещё раз, то это будет супер!
beefs
beefs
07 мая в 06:09
Да, вы это сделали, молодцы...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 05:49
Молодец Торрес, правильно мыслит.
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