Торрес: «Нельзя было допустить двух английских финалов!»

Защитник «Вильярреала» дал комментарий после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (0:0) и выхода своей команды в финал турнира по сумме двух встреч.

Сегодня я плачу от счастья, а не от досады. (Прим. — в 2006 году «Арсенал» победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов). «Вильярреал» упустил так много шансов на выход в финал, но теперь мы, наконец, это сделали!

Клуб, болельщики, президент и состав прошлого года — все мы заслужили этот результат. Сейчас время насладиться этим, но важно как можно скорее начать готовиться к финалу, потому что это историческая возможность.

Нам пришлось потерпеть на этом стадионе. «Арсенал» создавал моменты, парочка возможностей была у нас. Думаю, что характер нашей команды оказался решающим фактором.

Нам предстоит сыграть с выдающейся командой [«Манчестер Юнайтед»], которая, несомненно, очень сильно усложнит нам задачу. Мы не хотели двух английских еврокубковых финалов, этого не должно было случиться! «Вильярреал» будет представлять испанский футбол в финале еврокубка, и это нечто потрясающее.