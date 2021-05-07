Юнгберг: «Надеюсь, „Арсенал“ достиг дна»

Экс-полузащитник «Арсенала» прокомментировал вылет своей бывшей команды из Лиги Европы после поражения в двухматчевом полуфинальном противостоянии с «Вильярреалом» (1:2, 0:0).

Я надеюсь, что «Арсенал» достиг дна и с этого момента всё может измениться. Но для этого необходимы инвестиции.

Это правда очень больно. Но я считаю, что руководству необходимо пересмотреть свой подход к инвестированию в клуб и изменить модель развития клуба, потому что каждый год всё становится только хуже и хуже.