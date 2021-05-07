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Юнгберг: «Надеюсь, „Арсенал“ достиг дна»

07 мая 2021, 07:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Экс-полузащитник «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал вылет своей бывшей команды из Лиги Европы после поражения в двухматчевом полуфинальном противостоянии с «Вильярреалом» (1:2, 0:0).

Я надеюсь, что «Арсенал» достиг дна и с этого момента всё может измениться. Но для этого необходимы инвестиции.

Это правда очень больно. Но я считаю, что руководству необходимо пересмотреть свой подход к инвестированию в клуб и изменить модель развития клуба, потому что каждый год всё становится только хуже и хуже.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
07 мая в 12:32
Да ладно,всегда еще есть к чему стремиться..)))
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
07 мая в 12:13
Да, Артета и руководство клуба молодцы! Почти достигли цели.
Futurista
Futurista
07 мая в 10:35
Надо внимательно слушать...снизу еще могут постучать...
barcamilan
barcamilan
07 мая в 10:10
арсенал валяется на дне после анри и ко
aNOOBis
aNOOBis
07 мая в 09:59
Комьюнити переживает, что если не уволят Артету сейчас, всё равно придется его увольнять в октябре, но предсезонка будет про...теряна
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 мая в 09:38
Ну так лодка добила и потопила Арсенал на дно)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 08:53
Следующий этап чемпионшип причём с такими темпами это может произойти в грядущем сезоне.
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 08:32
До дна еще далеко - есть куда дальше падать.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
07 мая в 08:12
Единственный хороший трансфер Арсенала за последние 15 лет, это подписание Обамейанга
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 08:01
Коли Арсенал на своём пути встретил подводную лодку, то он ещё пока не на дне.
STVA 1
STVA 1
07 мая в 07:58
Он прав на все сто
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