Президент «Вильярреала»: «Горжусь тем, что помог вывести клуб в финал ЛЕ»

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг прокомментировал выход клуба в финал Лиги Европы после победы в двухматчевом противостоянии с «Арсеналом» (2:1, 0:0).

Это очень важно, что мы наконец сыграем в еврокубковом финале. Мы наконец-то добились этого и теперь отпразднуем наше достижение. А затем с гордостью начнём готовиться к финалу в Гданьске.

Мы так долго ждали момента, когда наконец преодолеем полуфинальную стадию. Очень здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. В них сыграют три клуба Премьер-Лиги и скромный испанский клуб под названием «Вильярреал».

Это достижение — следствие работы многих людей. Многих игроков. Сейчас я думаю о ребятах, которые помогли нам вернуться в Примеру. Я просто горжусь тем, что являюсь президентом этого клуба, и тем, что вывел его в финал Лиги Европы.