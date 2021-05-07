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Президент «Вильярреала»: «Горжусь тем, что помог вывести клуб в финал ЛЕ»

07 мая 2021, 07:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг прокомментировал выход клуба в финал Лиги Европы после победы в двухматчевом противостоянии с «Арсеналом» (2:1, 0:0).

Это очень важно, что мы наконец сыграем в еврокубковом финале. Мы наконец-то добились этого и теперь отпразднуем наше достижение. А затем с гордостью начнём готовиться к финалу в Гданьске.

Мы так долго ждали момента, когда наконец преодолеем полуфинальную стадию. Очень здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. В них сыграют три клуба Премьер-Лиги и скромный испанский клуб под названием «Вильярреал».

Это достижение — следствие работы многих людей. Многих игроков. Сейчас я думаю о ребятах, которые помогли нам вернуться в Примеру. Я просто горжусь тем, что являюсь президентом этого клуба, и тем, что вывел его в финал Лиги Европы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 09:11
Арсенал сам всё прощёлкал!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 мая в 09:09
.
КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 08:34
Шансы победить очень хорошие.
Gahi
Gahi
07 мая в 08:14
Ну что сказать поздравляем команду Вильярреал с выходом в финал. Ещё раз убеждаемся в том что у победы всегда много героев, а у поражения всегда один тренер. Унаи Эмери доказал что он хороший тренер и выводит свою скромную команду, в очередной свой финал Лиги Европы. Это будет пятым финалом для Эмери после Спартака который дал хороший старт для тренера завоевавший подряд три трофея  🏆 🏆 🏆  с Севильей, и где тот мальчишка фраеришка, который называл его тренеришка? Хотя и скромный клуб из Испании, но с большим сердцем и желанием готов выиграть трофей у такой титулованной команды как Манчестер Юнайтед. Удачи
beefs
beefs
07 мая в 07:54
Ну что же, есть чем...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 мая в 07:44
Главное достижения Роига, в том, что он подписал правильного тренера:
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