Зотов: «„Кубань“ до сих пор должна деньги за 9 месяцев»

Защитник «Рубина» , выступавший ранее за «Кубань», рассказал о долгах краснодарского клуба.

После перехода в донецкий «Металлург» зарплата была все время примерно на одном уровне. Никуда не скачет.

В «Кубани» с деньгами было совсем плохо. Я пробыл в «Кубани» одиннадцать месяцев, и зарплату за девять месяцев мне до сих пор не отдали. Обращение в Палату по разрешению споров не помогло. Там же все просто сделано: «Кубань» объявила себя банкротом, поэтому может никому ничего не возвращать.

Как пережил девять месяцев без зарплаты? Поначалу оставались накопления. Потом агент помогал. И у ребят занимал деньги.