Зотов: «„Кубань“ до сих пор должна деньги за 9 месяцев»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов, выступавший ранее за «Кубань», рассказал о долгах краснодарского клуба.
После перехода в донецкий «Металлург» зарплата была все время примерно на одном уровне. Никуда не скачет.
В «Кубани» с деньгами было совсем плохо. Я пробыл в «Кубани» одиннадцать месяцев, и зарплату за девять месяцев мне до сих пор не отдали. Обращение в Палату по разрешению споров не помогло. Там же все просто сделано: «Кубань» объявила себя банкротом, поэтому может никому ничего не возвращать.
Как пережил девять месяцев без зарплаты? Поначалу оставались накопления. Потом агент помогал. И у ребят занимал деньги.
Ранее Георгий Зотов рассказал о своих эмоциях после выступлений за «Рубин».