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Шварц рассказал, почему его не удивляет разгром «Локомотива» от «Зенита»

06 мая 2021, 13:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 29-го тура РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о прошлой игре «железнодорожников», в которой клуб крупно уступил «Зениту» (1:6).

Мы посмотрели матч «Зенит» — «Локомотив». «Железнодорожники» проиграли крупно, но надо понимать, что в атаке «Зенита» много высококлассных игроков, так что это неудивительно. «Локомотив» хорошо обороняется, не даёт легко проходить через центр поля. Они хорошо исполняют стандарты, что помогает добиваться результата. Не думаю, что у «Локомотива» будут большие изменения в составе. Они проиграли лишь один матч.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 17:22
интересно, удивит ли его результат матча Локо - Динамо ?
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 14:41, ред.
Все когда нибудь крупно влетают. И даже топ клубы бывает повержены с крупным счетом . Так что - это не катастрофа. Надо проделать над ошибками, стараться впредь не допускать такого. Но полностью застраховаться от этого невозможно. У всех команд бывают черные дни. Дело прошлое, надо готовиться к следующим матчам.
Всем здоровья.
ABir
ABir
06 мая в 14:31
От результата этого матча во многом будет зависеть распределение путёвок в еврокубках
Mangur
Mangur
06 мая в 14:06
Для Динамо игра будет непростой.
ДСА
ДСА
06 мая в 14:02
Локомотив должен учесть ошибки в игре с Зенитом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 13:33
Потому что Зенит сильнее...
Сварожич
Сварожич
06 мая в 13:31
Посмотрим на вашу игру
izrafel
izrafel
06 мая в 13:27
А многих очень удивило...
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