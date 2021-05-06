Шварц рассказал, почему его не удивляет разгром «Локомотива» от «Зенита»

Главный тренер «Динамо» перед матчем 29-го тура РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о прошлой игре «железнодорожников», в которой клуб крупно уступил «Зениту» (1:6).

Мы посмотрели матч «Зенит» — «Локомотив». «Железнодорожники» проиграли крупно, но надо понимать, что в атаке «Зенита» много высококлассных игроков, так что это неудивительно. «Локомотив» хорошо обороняется, не даёт легко проходить через центр поля. Они хорошо исполняют стандарты, что помогает добиваться результата. Не думаю, что у «Локомотива» будут большие изменения в составе. Они проиграли лишь один матч.