Голубев: «„Зенит“ будет доказывать, что по праву считается чемпионом»

Полузащитник «Уфы» поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Работаем в обычном режиме, готовимся к матчу. Понимаем, что игра очень важна для нас. Очки нужны нам как воздух. Поддержка болельщиков будет очень важна, поэтому надеемся на них. Они нас никогда не подводили. Надеюсь, у нас всё получится и мы наберем очки.

«Зенит» уже чемпион, поэтому нам будет проще? Нет, об этом даже мыслей нет. Не думаем, что матч будет лёгким. Понимаем, что «Зенит» будет доказывать, что по праву считается чемпионом России. Матч будет очень тяжелым, настраиваемся только на борьбу.