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Голубев: «„Зенит“ будет доказывать, что по праву считается чемпионом»

06 мая 2021, 10:59
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Работаем в обычном режиме, готовимся к матчу. Понимаем, что игра очень важна для нас. Очки нужны нам как воздух. Поддержка болельщиков будет очень важна, поэтому надеемся на них. Они нас никогда не подводили. Надеюсь, у нас всё получится и мы наберем очки.

«Зенит» уже чемпион, поэтому нам будет проще? Нет, об этом даже мыслей нет. Не думаем, что матч будет лёгким. Понимаем, что «Зенит» будет доказывать, что по праву считается чемпионом России. Матч будет очень тяжелым, настраиваемся только на борьбу.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ ФАНАТ_number one (раскрыть)
06 мая в 16:51
Брюгге с Боруссией теперь просто в панике если им такой грозный Зенит попадется
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
06 мая в 16:45, ред.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    06 мая в 16:44, ред.
    Ну Локомотив хотя бы два раза Атлетико смог не проиграть, даже три балла набрал, в очень сильной группе. А вот лазурные были признаны наряду с Ренном (ну Ренн ладно хотя бы в ЛЧ новичок) самым слабым клубом в прошлом розыгрыше ЛЧ, в причем проходимой группе. Так что смейтесь дальше, особенно этой осенью.
    pomor45
    pomor45
    06 мая в 15:13
    Глупо доказывать то, что уже убедительно состоялось. Умнее будет дать играть полному дублю, даже с привлечением ребят из Зенита-2.
    pomor45
    pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    06 мая в 15:10
    Умеешь тень на плетень навести.
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    06 мая в 14:35
    где будет доказывать? в лиге чемпионов? ))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 мая в 12:43
    "Зенит" поможет "Уфе" выжить, выставив не основной состав. Вам кажется, зачем "Зениту" помогать "Уфе"? А теперь подумаем ГАЗизов и ГАЗпром - все это не просто так))))))))))
    YVG
    YVG ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    06 мая в 12:31
    В Зальцбурге просто ухохатываются.
    Shustriy
    Shustriy
    06 мая в 12:27
    Локомотив уже настроился на победу, результат известен.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    06 мая в 12:19
    Где-то в голосину смеются болельщики и игроки Брюгге, Наполи, БД, Аустрии, Лейпцига....
    112910415
    112910415
    06 мая в 11:56
    возможно, этот чемпион не будет ничего доказывать ...
    ermak6848
    ermak6848
    06 мая в 11:52
    Время покажет - особенно в Лига Европы...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 мая в 11:42
    Да чемпионы,чемпионы,успакойтесь уже!
    порт
    порт ответ КЭТиК (раскрыть)
    06 мая в 11:29
    Что бы на следующий год забрать долг.
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 мая в 11:28
    Зенит может сдать игру на радостях.
    STVA 1
    STVA 1
    06 мая в 11:04
    Могут основу и не выставить
    Ironigor
    Ironigor
    06 мая в 11:00
    Если надо Газпром докажет !!!
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