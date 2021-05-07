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Зотов: «Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки»

07 мая 2021, 09:39

Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о своих эмоциях после выступлений за казанский клуб.

Играю за топ-клуб РПЛ? Это совсем новые ощущения по сравнению с борьбой за выживание. Раньше так складывалось, что все мои команды Премьер-Лиги шли внизу таблицы, а теперь эмоции другие. Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки.

Как Слуцкий приводил команду в чувства после трех поражений? Тренер всегда что-то придумывает, если видит, что у команды плохое настроение. Деталей не вспомню, но, кажется, он рассказал очередные шутки, чтобы подбодрить нас и мы двигались дальше, забыв о неудачах.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
07 мая в 13:12
Ну до топ-клуба Рубин ещё не дотянул пока. В конце нулевых он по праву считался таким, но потом утратил позиции.
Насчёт еврокубков, то у меня такое мнение: Рубин с приходом Слуцкого показывает привлекательный футбол и они в этом сезоне заслужили это. Думаю Динамо и ЦСКА на сегодняшний день не могут достойно представлять Россию в еврокубках. ЦСКА в последние годы показал, что даже в компании середняков средних чемпионатов не конкурентно способен, а Динамо вообще не прошло слабый грузинский Локо.
Так, что Рубину удачи и ждём в еврокубках!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
07 мая в 12:15
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 мая в 11:31
    У нас многие хотят попасть, но почему то у большинства все заканчивается на стадии классификационных раундов.
    berda2003
    berda2003
    07 мая в 10:45
    такая новость сногсшибательная - так ждал эмоции жопова, наконец-то узнал...
    ABir
    ABir
    07 мая в 10:42
    В ЦСКА сильно лопухнулись, когда упустили Лёню в Рубин. Сейчас тоже могли бы бороться за зону еврокубков
    ermak6848
    ermak6848
    07 мая в 10:15
    Гриня! Всем интересно - там другие бабки ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    07 мая в 10:10
    А я думаю, что Рубин в ЕК будет не хуже и Локо и Спартака. Слуцкий однозначно лучший тренер в РПЛ. А роль тренера показал тухель с челси
    drug01
    drug01
    07 мая в 09:49
    Давай дерзай.... Удачи
    Ironigor
    Ironigor
    07 мая в 09:44
    Что тебе там делать??? Рано ещё !!!
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