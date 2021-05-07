Зотов: «Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о своих эмоциях после выступлений за казанский клуб.
Играю за топ-клуб РПЛ? Это совсем новые ощущения по сравнению с борьбой за выживание. Раньше так складывалось, что все мои команды Премьер-Лиги шли внизу таблицы, а теперь эмоции другие. Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки.
Как Слуцкий приводил команду в чувства после трех поражений? Тренер всегда что-то придумывает, если видит, что у команды плохое настроение. Деталей не вспомню, но, кажется, он рассказал очередные шутки, чтобы подбодрить нас и мы двигались дальше, забыв о неудачах.
Насчёт еврокубков, то у меня такое мнение: Рубин с приходом Слуцкого показывает привлекательный футбол и они в этом сезоне заслужили это. Думаю Динамо и ЦСКА на сегодняшний день не могут достойно представлять Россию в еврокубках. ЦСКА в последние годы показал, что даже в компании середняков средних чемпионатов не конкурентно способен, а Динамо вообще не прошло слабый грузинский Локо.
Так, что Рубину удачи и ждём в еврокубках!
Насчёт еврокубков, то у меня такое мнение: Рубин с приходом Слуцкого показывает привлекательный футбол и они в этом сезоне заслужили это. Думаю Динамо и ЦСКА на сегодняшний день не могут достойно представлять Россию в еврокубках. ЦСКА в последние годы показал, что даже в компании середняков средних чемпионатов не конкурентно способен, а Динамо вообще не прошло слабый грузинский Локо.
Так, что Рубину удачи и ждём в еврокубках!