Зотов: «Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки»

Защитник «Рубина» рассказал о своих эмоциях после выступлений за казанский клуб.

Играю за топ-клуб РПЛ ? Это совсем новые ощущения по сравнению с борьбой за выживание. Раньше так складывалось, что все мои команды Премьер-Лиги шли внизу таблицы, а теперь эмоции другие. Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки.

Как Слуцкий приводил команду в чувства после трех поражений? Тренер всегда что-то придумывает, если видит, что у команды плохое настроение. Деталей не вспомню, но, кажется, он рассказал очередные шутки, чтобы подбодрить нас и мы двигались дальше, забыв о неудачах.