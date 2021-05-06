Шварц: «Мы планируем победить „Локомотив“»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Добрый день [на русском]. Нас ждёт высококлассная команда, которая проиграла за последнее время лишь однажды. У них много мастеровитых игроков. Очень важно, что это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки — опытные игроки с отличными навыками. Нам будет важно надёжно обороняться, защита будет начинаться с нападающего.

Еврокубки? К сожалению, в двух последних матчах мы не набрали очков, и это нас отдалило от цели. Мы сфокусированы на встрече с «Локомотивом» и планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, будет трудно взобраться на ступеньку уходящего поезда. Нужно подправить все моменты, которые нам не удавалось сделать в матчах с «Рубином» и «Химками».