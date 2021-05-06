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Шварц: «Мы планируем победить „Локомотив“»

06 мая 2021, 12:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Добрый день [на русском]. Нас ждёт высококлассная команда, которая проиграла за последнее время лишь однажды. У них много мастеровитых игроков. Очень важно, что это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки — опытные игроки с отличными навыками. Нам будет важно надёжно обороняться, защита будет начинаться с нападающего.

Еврокубки? К сожалению, в двух последних матчах мы не набрали очков, и это нас отдалило от цели. Мы сфокусированы на встрече с «Локомотивом» и планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, будет трудно взобраться на ступеньку уходящего поезда. Нужно подправить все моменты, которые нам не удавалось сделать в матчах с «Рубином» и «Химками».

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
06 мая в 16:44
Если Динамо сохранит судейскую в неприкосновенности, тогда шансов победить будет гораздо больше.
Мaлик
Мaлик
06 мая в 13:33
Посмотрим на реализацию планов
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
06 мая в 13:25
+100000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 13:23
Рубин с Химками тоже наверное планировали победить, а не вышло. Локо - команда солидная , они тоже надеются на победу, борьба за второе место еще не окончена, так что загадывать смысла нет. Игра рассудит , кто на данный момент лучше. Игра будет на три результата. Ждем интересной игры.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
06 мая в 13:22
Обыграв в прошлогоднем финале Кубка подмосковные Химки Сергей Семак и его подопечные выполнили за Главного тренера Динамо задачу, поставленную руководством клуба перед Новиковым выйти в Еврокубки, чем отсрочили его отставку. Как оно сложится в этом году, повезёт ли Шварцу на этот раз также въехать в Еврокубковую осень на чужом горбу, ведь на свои силы рассчитывать уже не приходится. А самое главное, как оценят Боссы его работу. Предстоящие два дерби с Локомотивом и ЦСКА в последних турах могут стать определяющими его пребывание на посту Главного тренера команды.
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 13:04
От Динамо всего можно ожидать.
quinn-se
quinn-se
06 мая в 13:01
Победы Динамо над Сухиной!
beefs
beefs
06 мая в 13:00
планировать одно, а выигрывать совсем другое...
112910415
112910415
06 мая в 12:48
Побеждайте, и пусть игра будет красивой !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 мая в 12:36
Тест и отличный и своевременный. После фиаско в Питере этот матч покажет , что собой реально представляют Николич и Локо. Я думаю Динамо не проиграет.
Cremen
Cremen
06 мая в 12:33
Динамо только победы!
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
06 мая в 12:33
После Зенита Локомотив победить не сложно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 12:31
Насмотрелся на Зенит...
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