Семак — об оставшихся матчах: «У нас одна задача — побеждать»

Главный тренер «Зенита» заявил, что питерский клуб будет всё так же мотивирован побеждать в оставшихся матчах сезона. «Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.

Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично её сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны — тренироваться и играть.

Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие — это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо.

Цели на оставшиеся матчи? Те же, что и обычно — выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача — побеждать.