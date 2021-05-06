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Семак — об оставшихся матчах: «У нас одна задача — побеждать»

06 мая 2021, 13:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что питерский клуб будет всё так же мотивирован побеждать в оставшихся матчах сезона. «Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.

Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично её сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны — тренироваться и играть.

Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие — это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо.

Цели на оставшиеся матчи? Те же, что и обычно — выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача — побеждать.

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youtomee
youtomee ответ bashnat013 (раскрыть)
06 мая в 18:37
"если Уфа выиграли - значит договорняк)" - весомые доказательства)
112910415
112910415
06 мая в 17:11
есть шансы у Уфы
bashnat013
bashnat013
06 мая в 15:38, ред.
Все ясно будут сливать,если проиграют Уфе значит договорняк надо лишать сразу чемпионство
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 мая в 15:30, ред.
Забавно будет если Уфа деклассирует чемпионов))
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 15:09
Премиальные никто не отменял.
oFANATo
oFANATo
06 мая в 14:55
Вот так бы в еврокубках говорил....
А то выход из группы ЛЧ не так важен как РПЛ.( Семак)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 13:45
Будут играть не напрягаясь!
stanichnik
stanichnik
06 мая в 13:30
Задача на сезон успешно, при чём досрочно, выполнена, а значит настало самое время проверить ближайший резерв в оставшихся матчах с аутсайдерами .
mihaluch
mihaluch
06 мая в 13:22
А зачем тогда выходить на поле.
ermak6848
ermak6848
06 мая в 13:19
Красиво - сказано, для шефа газпрома, чтобы не выгнали сраной метлой...
STVA 1
STVA 1
06 мая в 13:17
Хорошо если так
hаrut
hаrut
06 мая в 13:16
Задачи правильная.
shlomo
shlomo
06 мая в 13:13
Посмотрим, что из этого получится...
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