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Президент «Баварии» опроверг слухи о возможной покупке Хакими

08 мая 2021, 11:41

Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал слухи о возможной покупке защитника «Интера» Ашрафа Хакими.

Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом, так что я не беспокоюсь за будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие игроки, но из-за пандемии нам нужно помнить и о финансах.

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Carthaginian
Carthaginian
08 мая в 15:44, ред.
Мои ожидания сбываются, хорошо это или плохо пока не ясно. Будут трансферы в стиле Дортмунда, когда покупаются только молодые игроки за "несущественные суммы". Так что стоит ожидать трансферы в районе от 1 до 10 миллионов, а все что дороже будет очень не скоро. Если я не ошибаюсь, что-то похожее было до 2007 года.

В принципе руководство Баварии хочет стать вторым Дортмундом, и везти примерно такую-же политику на рынке. В принципе это не плохо, но посмотрим как они это реализуют. Так как они могут ой как накосячить, особенно если учесть что у Хайнера нет никакого опыта в управление спортивным клубом (Если кто не знал он бывший глава Адидаса)

У меня лично есть два опасения: 1) что начнут распродовать игроков, на которых можно заработать или сэкономить на зарплате. И речь идет о лидерах команды, в особености о Левандовски 2) что Бавария превратится в вечно вторую, такие как Дортмунт и Лейпциг, команды для которых не хотят выигрывать титулы любой ценой. Прошу не обижайтесь фанаты этих двух команд. Ну и тренера выбрали как раз для второго пункта.

Короче говоря Бавария готовиться к кризису, и если учесть масштабы приготовления, то кризис будет затяжным, и возможно многие клубы обанкротяться. Думаю что Нагельсманн будет первым тренером за 10 лет, что не выиграет салатнику с Баварией. Ну это мы уже увидем через год. Скорее всего салатницу возьмет Дортмунд, в любом случаи удачи всем командам!
Ванечка
Ванечка
08 мая в 13:29
Ну что он имеет на это право
VeniaminS
VeniaminS
08 мая в 11:47
Значит не купят
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