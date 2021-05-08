Президент «Баварии» опроверг слухи о возможной покупке Хакими

Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал слухи о возможной покупке защитника «Интера» .

Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом, так что я не беспокоюсь за будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие игроки, но из-за пандемии нам нужно помнить и о финансах.