Президент «Баварии» опроверг слухи о возможной покупке Хакими

Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал слухи о возможной покупке защитника «Интера» Ашрафа Хакими.
Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом, так что я не беспокоюсь за будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие игроки, но из-за пандемии нам нужно помнить и о финансах.
В принципе руководство Баварии хочет стать вторым Дортмундом, и везти примерно такую-же политику на рынке. В принципе это не плохо, но посмотрим как они это реализуют. Так как они могут ой как накосячить, особенно если учесть что у Хайнера нет никакого опыта в управление спортивным клубом (Если кто не знал он бывший глава Адидаса)
У меня лично есть два опасения: 1) что начнут распродовать игроков, на которых можно заработать или сэкономить на зарплате. И речь идет о лидерах команды, в особености о Левандовски 2) что Бавария превратится в вечно вторую, такие как Дортмунт и Лейпциг, команды для которых не хотят выигрывать титулы любой ценой. Прошу не обижайтесь фанаты этих двух команд. Ну и тренера выбрали как раз для второго пункта.
Короче говоря Бавария готовиться к кризису, и если учесть масштабы приготовления, то кризис будет затяжным, и возможно многие клубы обанкротяться. Думаю что Нагельсманн будет первым тренером за 10 лет, что не выиграет салатнику с Баварией. Ну это мы уже увидем через год. Скорее всего салатницу возьмет Дортмунд, в любом случаи удачи всем командам!
В принципе руководство Баварии хочет стать вторым Дортмундом, и везти примерно такую-же политику на рынке. В принципе это не плохо, но посмотрим как они это реализуют. Так как они могут ой как накосячить, особенно если учесть что у Хайнера нет никакого опыта в управление спортивным клубом (Если кто не знал он бывший глава Адидаса)
У меня лично есть два опасения: 1) что начнут распродовать игроков, на которых можно заработать или сэкономить на зарплате. И речь идет о лидерах команды, в особености о Левандовски 2) что Бавария превратится в вечно вторую, такие как Дортмунт и Лейпциг, команды для которых не хотят выигрывать титулы любой ценой. Прошу не обижайтесь фанаты этих двух команд. Ну и тренера выбрали как раз для второго пункта.
Короче говоря Бавария готовиться к кризису, и если учесть масштабы приготовления, то кризис будет затяжным, и возможно многие клубы обанкротяться. Думаю что Нагельсманн будет первым тренером за 10 лет, что не выиграет салатнику с Баварией. Ну это мы уже увидем через год. Скорее всего салатницу возьмет Дортмунд, в любом случаи удачи всем командам!