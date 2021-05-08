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Перейра: «Я не против остаться в „Лацио“»

08 мая 2021, 10:52

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Лацио», заявил, что не против остаться в римском клубе.

У «Лацио» есть возможность подписать со мной постоянный контракт, так что все зависит от клуба.

Я знаю, что мои навыки были оценены в этом сезоне, и у них есть время до конца чемпионата, чтобы принять решение.

Рим — замечательный город, и я, конечно, не прочь остаться здесь. Если они не удержат меня, мне придется поговорить с «Манчестер Юнайтед», чтобы узнать, что лучше для клуба и для меня.

Я связывался с [тренером «Юнайтед» Оле-Гуннаром] Сульшером, чтобы понять свое будущее, и он сказал мне, что нам нужно поговорить.

Я просто хочу играть, потому что все еще надеюсь на звонок из Бразилии перед чемпионатом мира в Катаре.

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
08 мая в 13:09
В арсенал этого топаря внешний вид очень похож на гейлерина
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 мая в 12:08
В МЮ точно даже на лавке не будет сидеть, надо продавать
drug01
drug01
08 мая в 11:02
Желаем побед
beefs
beefs
08 мая в 11:02
много надежд, нужно выбирать лучшее...
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