Перейра: «Я не против остаться в „Лацио“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , выступающий на правах аренды за «Лацио», заявил, что не против остаться в римском клубе.

У «Лацио» есть возможность подписать со мной постоянный контракт, так что все зависит от клуба.

Я знаю, что мои навыки были оценены в этом сезоне, и у них есть время до конца чемпионата, чтобы принять решение.

Рим — замечательный город, и я, конечно, не прочь остаться здесь. Если они не удержат меня, мне придется поговорить с «Манчестер Юнайтед», чтобы узнать, что лучше для клуба и для меня.

Я связывался с [тренером «Юнайтед» Оле-Гуннаром] Сульшером, чтобы понять свое будущее, и он сказал мне, что нам нужно поговорить.

Я просто хочу играть, потому что все еще надеюсь на звонок из Бразилии перед чемпионатом мира в Катаре.