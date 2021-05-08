ГлавнаяНовости

Агент Клаудиньо: «Интерес к игроку со стороны „Зенита“ есть»

08 мая 2021, 09:25

Агент полузащитника бразильского клуба «Брагантино» Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к 24-летнему футболисту.

Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 14:48
Пока у Дзюбы стоИт то нечего думать.
1_DEIVID
1_DEIVID
08 мая в 14:47
    sv_1969
    sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
    08 мая в 13:01
    Если это правда то Клаудиньо надо только в РБ!Из Зенита выход только в небытие!
    Малколм не даст соврать))
    oFANATo
    oFANATo
    08 мая в 11:26
    Агент забыл добавить, что Клаудиньо также интересуются «Рома» и «Лейпциг».
    Prichal
    Prichal ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    08 мая в 10:24
    И Почта России может.
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 мая в 10:03, ред.
    поле чудес для всех открыто))))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 мая в 09:55
    Разобраться бы вначале с Дриусси или Азмуном, мест под легов пока нет.
    Да и бразилы тот ещё товар, загрустят по карнавалу - вешалка. Так что стОит хорошенько подумать, нужен ли он команде. Может, имеет смысл присмотреться к хорватам или сербам.
    Надеюсь, руководство понимает, чего хочет...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    08 мая в 09:53
    Газпром может себе позволить.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    08 мая в 09:49
    Отличные едут в Европу, либо в Шахтёр
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 мая в 09:32
    Отличного игрока могут подписать!
    STVA 1
    STVA 1
    08 мая в 09:27
    Лишь бы не очередной малколм
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100