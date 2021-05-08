Агент Клаудиньо: «Интерес к игроку со стороны „Зенита“ есть»

Агент полузащитника бразильского клуба «Брагантино» Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к 24-летнему футболисту.

Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу.