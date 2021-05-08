Куман — о своей дисквалификации: «Думаю, это что-то личное»

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08 мая 2021, 09:18

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал дисквалификацию, которую он получил после удаления в матче 33-го тура Примеры против «Гранады» (1:2).

Думаю, это что-то личное, ведь слова «ну и тип» не являются оскорблением. Это не причина дисквалифицировать человека на две игры. Тут есть что-то еще.

Вчера была отклонена вторая апелляция «Барселоны» на решение о дисквалификации Кумана. Руководить командой в игре с «Атлетико» будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с «Валенсией» (3:2).