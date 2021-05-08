Амброзини объяснил, почему Конте выиграл Серию А

Бывший итальянский футболист прокомментировал успехи тренера , который с «Интером» взял чемпионский титул в Серии А.

Конте выиграл чемпионат потому, что не свернул с пути, по которому клуб уже шел некоторое время. В этом мы должны отдать должное команде и ему. Он понимал, что нужно делать, проявил интеллект, используя характеристики своих игроков. Несомненно, тренер, которому удается использовать сильные стороны своих игроков, имеет преимущество в достижении результатов. «Интер» выиграл, когда команда смогла использовать все качества Эриксена и Перишича.