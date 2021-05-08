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Амброзини объяснил, почему Конте выиграл Серию А

08 мая 2021, 10:11

Бывший итальянский футболист Массимо Амброзини прокомментировал успехи тренера Антонио Конте, который с «Интером» взял чемпионский титул в Серии А.

Конте выиграл чемпионат потому, что не свернул с пути, по которому клуб уже шел некоторое время. В этом мы должны отдать должное команде и ему. Он понимал, что нужно делать, проявил интеллект, используя характеристики своих игроков. Несомненно, тренер, которому удается использовать сильные стороны своих игроков, имеет преимущество в достижении результатов. «Интер» выиграл, когда команда смогла использовать все качества Эриксена и Перишича.

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нечитайло
нечитайло
08 мая в 10:18
Отличный результат
КЭТиК
КЭТиК
08 мая в 10:16
Просто Ювентус сильно сдал.
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