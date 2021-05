Асенсио, выходя на замену, забивает чаще других при Зидане

Полузащитник отметился забитым мячом после выхода на замену в матче 35-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:2).

Этот гол стал для испанца восьмым во всех соревнованиях после выхода на замену при . По данному показателю Асенсио опережает любого другого футболиста «Реала».

8 — Marco Asensio 🇪🇸 has scored more goals as a substitute than any other @realmadriden player in all competitions under Zinédine Zidane 🇫🇷 (8). Critical. pic.twitter.com/IMPByNrJJf