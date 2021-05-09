В первом тайме Роналду не совершил ни одного касания в штрафной «Милана»

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09 мая 2021, 22:54

«Ювентус» на своём поле уступает «Милану» со счётом 0:1 после перерыва. Встреча проходит в рамках 35-го тура Серии А.

Нападающий туринского клуба не смог совершить ни одного касания в штрафной площадке «Милана» в первом тайме.