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В первом тайме Роналду не совершил ни одного касания в штрафной «Милана»

09 мая 2021, 22:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» на своём поле уступает «Милану» со счётом 0:1 после перерыва. Встреча проходит в рамках 35-го тура Серии А.

Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не смог совершить ни одного касания в штрафной площадке «Милана» в первом тайме.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 08:21
Ну вот, новые рекорды. Нет предела совершенству.
Elliada
Elliada
10 мая в 06:54
Пытался взглядом забить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 мая в 06:03
Какие капризы однако)
Sexual Harassment
Sexual Harassment
10 мая в 00:15
Команда вообще не играет, а Рон по прежнему лучший бомбардир Серии А.
Нет сомнений - он сам уйдет в конце сезона, но кто будет забивать вместо него? Мората? Хроник Дибала?
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
09 мая в 23:40
какое уважительное отношение к ветерану клуба, внесшему огромный вклад в несколько титулов
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая в 23:33
27 голов
Beka_byaka
Beka_byaka
09 мая в 23:25
Думаю он не только в штрафной соперника, а вообще не коснулся мяча.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
09 мая в 23:17
Да оставьте вы в покое Роналду! Когда уже наконец клуб избавится от этого бревна Кьелини!!?
drug01
drug01
09 мая в 23:15
Видно слишком устал пора на отдых
STVA 1
STVA 1
09 мая в 23:12
Устал парень от футбола
juvenale
juvenale
09 мая в 23:10
видимо партнеры мешают.....
Тео Джонс
Тео Джонс
09 мая в 22:59
Сдулся конкретно)
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