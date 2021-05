Виллиан забил первый гол за «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Виллиан отметился забитым голом в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:1).

Этот гол стал для бразильца первым в составе «канониров». Виллиан провёл за «Арсенал» уже 37 матчей. Кроме того, забитый мяч бразильца стал лишь третьим голом «канониров» из-за штрафной площади в этом сезоне.

⚽️ Willian scores his 1st goal for Arsenal (37th app) — only the 3rd goal they have scored from outside the penalty area in PL this season, 2 of which were direct free-kicks pic.twitter.com/lqQP8WDjxr