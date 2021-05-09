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Виллиан забил первый гол за «Арсенал»

09 мая 2021, 23:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Виллиан отметился забитым голом в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:1).

Этот гол стал для бразильца первым в составе «канониров». Виллиан провёл за «Арсенал» уже 37 матчей. Кроме того, забитый мяч бразильца стал лишь третьим голом «канониров» из-за штрафной площади в этом сезоне.

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SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 14:42
а что так рано? Всего-то 37 матчей и уже гол)))
safari-05
safari-05
10 мая в 10:16
В Анжи его
sv_1969
sv_1969
09 мая в 23:13
Удивительная скорострельность))
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