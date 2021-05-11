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«История продолжается». Иньеста опубликовал видео с моментами своей карьеры

11 мая 2021, 09:28

Сегодня, 11 мая, полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста празднует свой день рождения. Испанцу исполнилось 37 лет. Кроме того, сегодня футболист подписал новый контракт с японским клубом.

Иньеста в своём твиттере опубликовал видео моментов своей карьеры. Видео начинается с выступлений испанца за молодёжную команду «Барселоны», а заканчивается подписанием нового соглашения с «Виссел Кобе», охватывая разные эпизоды карьеры Иньесты.

История продолжается.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 09:30
Хорошая футбольная жизнь!
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