«История продолжается». Иньеста опубликовал видео с моментами своей карьеры

Сегодня, 11 мая, полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста празднует свой день рождения. Испанцу исполнилось 37 лет. Кроме того, сегодня футболист подписал новый контракт с японским клубом.
Иньеста в своём твиттере опубликовал видео моментов своей карьеры. Видео начинается с выступлений испанца за молодёжную команду «Барселоны», а заканчивается подписанием нового соглашения с «Виссел Кобе», охватывая разные эпизоды карьеры Иньесты.
История продолжается.
Un gran día! ❤️⚽️🎂— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 11, 2021
素晴らしい日 ! ❤️⚽️🎂 #LaHistoriaContinúa#歴史は続く#8HeretoStay#VisselKobe pic.twitter.com/QF8d0rOY8S