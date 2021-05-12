ФИФА окажет поддержку 67 российским футболистам, которые остались без денег

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12 мая 2021, 13:09

ФИФА окажет поддержку 67 российским игрокам, которые остались без зарплаты в клубах. Общая сумма выплат составит 566 тыс. долларов.

Заявки на получение финансовой поддержки могли подать те футболисты, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. Всего было подано 1089 заявок от игроков из 109 клубов. Удовлетворено 1005 заявок.

Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок. Выше российских спортсменов находятся греки (291), представители Малайзии (147) и Турции (117). По сумме выплат россияне находятся на третьей строчке.

Всего ФИФА выделила на эти выплаты $16 млн до конца 2022 года.

Напомним, что «Тамбов» в ближайшее время должны признать банкротом.